"Az idén rögzítettük azokat a dalainkat, amiket koncertjeinken már hallhatott a közönség több alkalommal is, de még nem voltak fent semmilyen zenei streaming platformon" - mondta el Szabó Ármin, a Tisztakosz zenekar frontembere. "A stúdió munkálatokért Beregi Dániel barátunk volt felelős, akinél 9 számot rögzítettünk. Ezen dalok kiadásának körülményeiről még nem sikerült zenekaron belül sem teljesen megegyezni, de amint tudunk biztos információval szolgálni, azt Facebookon és minden egyéb médiafelületünkön megosztjuk a közönséggel. Koncertekből nincs hiány a nyáron, előző hónapban a Csengey-kertben léptünk fel, majd az Egri Utcazene Fesztiválon játszottunk 5 napon át. Augusztus vége is elég sűrű program lesz számunkra, most pénteken, azaz 18-án a Corner Stage színpadán, szombaton, 19-én Görömbölyön lépünk fel, majd külföldre utazik a zenekar egy hétre. Szeptembertől sem tervezünk lassítani, a Cinefesten, a VI. Tokaji Utcazene Fesztiválon és sok-sok más helyen is láthatóak leszünk - ismertette a zenekarvezető.