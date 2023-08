Augusztus 18-án a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben egy Guinness rekordot szeretnének felállítani, Európa leghosszabb felfújható akadálypályán – erről Dovák Norbert, az esemény egyik szervezője mesélt portálunknak. „Az akadálypálya két nyomsávot tartalmaz és 280 méter hosszú” – mondta. Arra is kitért, hogy egymás mellett egyszerre ketten is tudnak versenyezni, de a pályán egyébként egyszerre több százan is tudnak tartózkodni egy időben.

A Guinness rekord abban rejlik, hogy 8 óra alatt minél többen teljesítsék a pályát, más napokon is sokan szoktak a pályán lenni, de most kifejezetten erre hegyezzük ki a versenyt

– hangsúlyozta. Azt is megosztotta portálunkkal, hogy ilyen kategóriába még nincs a világon Guinness rekord, így vélhetően sikerülni fog a világrekord kísérlet, amelyet a magyarországi Guinness rekord hitelesítő is követni fog a helyszínen.