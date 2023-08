Szeptember 30-ig várjuk a legjobb képeket a [email protected] e-mail-címre.

Fontos, hogy a fotó olyan tárgyat mutasson be, amit a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élőknek is érdemes élőben megnézni, mert annyira érdekes látványt nyújt.

És még egy: ne szerepeljen a képen ember! Tudjuk, hogy sokkal izgalmasabbak azok a képek, amikből megérezhetjük az emberi lelket is, de nem szeretnénk belefutni egy esetleges perbe a GDPR jelenlegi szabályozásai miatt.

A kép mellett szükségünk van egy kis szövegre is: írja le, pontosan hol található az adott tárgy, miért tartja érdekesnek, és mikor járt ott!

Példaként bemutatunk egyet, ami persze, tudjuk, hogy kering a neten, de lehet, hogy valaki még nem találkozott vele sem online, sem a valóságban. A cikkhez tartozó képen egy dörgicsei kiállítás egyik darabja látható, Farkas Nikoletta fotózta, aki augusztus közepén járt ott.

„A Balatonon voltunk, és egy ismerős vett jegyet nekünk is Dörgicsére, a Kaáli Autó-Motor Múzeumba. Egy darabig csak a múzeum létrehozójának barátai és ismerősei látogathatták a gyűjteményt. 2020 szeptemberétől azonban csoportos látogatás formájában is meg lehet nézni előre lefoglalt időpont alapján. És ami érdekesség, hogy ez a szobor a Ford Mustangot formázza meg, egy magyar ember készítette, akinek a nevére már nem emlékszem. De ezt az alkotást nem lehet megtalálni sehol a világon, csak itt” – nyilatkozta a látogató.

A múzeum története Dr. Kaáli Nagy Géza neve a Kaáli Intézet miatt lehet ismerős az olvasónak, hiszen ő volt, aki megalapította és egyben névadója is volt az intézménynek. Régóta vágya volt, hogy gyűjteményét ne csak ő élvezhesse, hanem bárki láthassa. Egy olyan 140 darabos gyűjteményről beszélünk, amihez hasonló a világon nincs. Még százéves motor vagy akár 1975-ben gyártott magyar modell is megtalálható itt. Továbbá több olyan jármű is, amiből csak egyetlen példány van. Azok, akik összehasonlítani szeretnék az évtizedeket, talán mindegyikből találnak egy-egy gyártmányt. Nem beszélve a márkákról: Ford, Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, BMW, Cadillac, Mercedes-Benz, Porsche, Volvo, Jaguar, Maserati, Ferrari, Chevrolet, Alfa Romeo, Volkswagen és Rover. A kiállított járművek mind üzemképesek.