Mindenkinek ügye volt az erdő

Régen a bükkzsérci családok nyáron meszet égettek, a meszet lovaskocsival hordták eladni, télen húzták a farönköket az erdőben ugyanazokkal a lovakkal. Így egész évben az erdőből éltek – emelte ki Vasas Csaba polgármester. A hagyomány nyomán alakult ki a rendezvény. Ha pedig már erdő, akkor összehozzák a vadászokat és erdészeket egy találkozóra – hangsúlyozta a polgármester. Azt is hozzátette: általában a két szakma képviselőinek kapcsolata kicsit hűvös, mert érdekeik néha ütköznek egymással, ezt is szerették volna enyhíteni ezzel a nappal. Immár hagyománnyá vált az esemény, a környékbéli emberek is sokan látogatják. Főzőverseny, kulturális program és gyermekfoglalkoztatók színesítik a rendezvényt

Töltött káposzta és aludttej

Először vannak a rendezvényen, de rögtön be is neveztek a főzőversenyre - mondta Rakaczki Zoltán, a Forróért Baráti Társaság ügyvezető elnöke. Mivel itt sokan vadhúsból készítenek ételt, ezért ők inkább saját specialitásukat hozták, az igazi forrói töltött káposztát, amit náluk aludttejjel esznek. Hiszen a település híres az aludttejes ételeiről. A közösségért, a jó hangulat miatt jöttek, de ha e mellé még kapnak egy jó zsűrizést is a bográcsban főtt ételükre, az még inkább hozzájárul majd a pozitív élményhez – tudatta Rakaczki Zoltán.

A rendezvény fővédnöke Tállai András országgyűlési képviselő, a pénzügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár. Az esemény része a Csendes József Térségi Néptánctalálkozó is, amely késő délután kezdődik.