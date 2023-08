Már harmadik éve szervezi meg az Eraklin Táncklub a Balaton Summert, ami egy klubközi táncverseny Marcaliban. Lekszikov Csaba elmondta, egyedülálló a rendezvény. „Az a különleges benne, hogy nyáron ez az egyetlen verseny, ráadásul össze lehet kötni a nyaralással. Minden korosztályt várunk rá, idén a négy napon át tartó eseményre mintegy hatszáz nevezés érkezett, napi átlag nyolcvan páros mérte össze tudását.”

Ott voltak a híres versenytáncpáros tanítványai is

Süttő-Tombácz Anikó versenytáncos, edző Miskolcz-Revital TSE elnöke elmondta, két párosuk indult ezen a megmérettetésen, akik összesen hat aranyéremmel tértek haza. Az esemény nagyon jó felkészülési versenynek számított a közelgő országos bajnokságok és ranglistaversenyek előtt.

„Kőhegyi Imre és Varga-Popovics Regina ifjúsági D standard kategóriában a pénteki és szombati versenynapon is az első helyen végzett, ifjúsági C latin kategóriában pedig pénteken állhattak a dobogó legfelső fokára több párost is maguk mögé utasítva ezzel.

Forrás: Facebook

Tisza Vince és Kovács Tekla szintén nyertesként távozott a táncparkettről. Ők is három aranyérmet „zsebeltek be” gyermek II E latin és junior I E latin kategóriákban – mondta az elnök, aki partnerével, Süttő Rolanddal már húsz éve edzőként tevékenykedik, majd kérdésünkre elárulta, jelenleg is rengeteg versenyzővel foglalkoznak, akik szinte minden hétvégén valamilyen hazai vagy nemzetközi megmérettetésen vesznek részt. „Ezekből a jövőben még több kiemelt eseményt szeretnénk megcélozni. Párosaink mellett szólóban és csapatban is rendkívül sikeresek tanítványaink. A tavalyi évben például felnőtt csapatunk Magyar Bajnoki címet szerzett, ifjúsági és junior lányformációnk pedig bajnoki dobogón végzett.”

Simon Csaba, a Ködmön Formációs Táncegyüttes művészeti vezetője és koreográfusa, az egyesület elnöke úgy nyilatkozott, a gyerekek szeretnek versenyezni.

Forrás: Facebook

„Hét szólólány táncolt latin gyerek és junior kategóriákban, valamint öt páros indult különböző korosztályban és osztályban. Öt dobogós helyezést értek el, így hárman harmadikok, ketten pedig másodikok lettek: Lázár Gábor és Végh Alexandra felnőtt D latinban, Nagy Antal és Zádori Boglárka felnőtt D standardben kapott ezüstöt. Ugyanebben a kategóriában harmadik helyezett lett Ívós Gergő és Tergalecz Dóra” – sorolta a párosokat az elnök, aki hozzátette, ezt a táncversenyt mindig egy balatonmáriafürdői edzőtáborral kötik össze. A híres miskolci tánciskola készül az októberi magyar bajnokságra.