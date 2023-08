Mazsorett-műsor alapozta meg a buli hangulatot az Edelényi Napokon, 2023. augusztus 19-én, szombat délután, a Művelődési Központ előtti téren, ahol már készültek felvonulásukra a veterán autósok és motorosok. Miközben a városban tettek egy nagyobb kört, az AkuPUNKtúra zenekar elkezdett hangolni a koncertjére. Szerkesztőségünk tagjait pedig klasszikus csavaros vanília fagylalttal kínálták a szervezők.

Neves zenei előadók

- Az Edelényi Napok hagyományosan két napos rendezvény, ami a nyári eseménysorozat csúcspontja a városban. Folyamatosan szórakoztató programok várják ilyenkor az érdeklődőket – nyilatkozta szerkesztőségünknek Kércsi Tibor szervező, az edelényi Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely igazgatója.

- Ezt megelőzően már a Edelényi Zenei Estéken hangolódhattak a városlakók a kirobbanó hangulatra. Elsőként Cserháti Zsuzsa emlékműsoron nosztalgiázhatott a közönség. Ezt követően tradicionális zsidó zenét játszott a Dávid Klezmer Quintett. Majd a Zenegépből és az Áll-A-Tok zenekarból ismert Bányai Kriszta és barátai fantasztikus akusztikus rock koncertet adtak. Pénteken pedig a nemzetközi szinten elismert Mátyus Gabriella orgonaművész csodálatos koncertjének dallamai varázsolták el a Belvárosi Református Templom hallgatóságát. Edelényben a közönség nagyon fogékony mindenre, bármit rendezünk telt ház van. Most sem alakult ez másképpen.

Oldtimerekkel a városban

Először vonták egybe a Veterán Autók és Motorok Találkozóját az Edelényi Napokkal.

- Korábban külön rendeztük meg az oldtimer találkozót, de idén úgy döntöttünk, hogy a város napok részévé tesszük, ami lényegében ezzel indult. A veterán autók nagyobb részt a Borsod-megyei Veterán Jármű Klub Egyesület szervezésével gyűltek össze, de jöttek egyénileg is kocsik és motorok, amelyekkel megtelt a tér. A legidősebb autó a Škoda Octavia első szériájának darabja volt. Nagyon szép felvonuláson vagyunk túl, amely elment egészen az Egres városrészig, ahol megfordult és átvonult Finke városrészre, végül a Borsodi úton fordult vissza idáig. Közben pedig a szendrői Százszorszép Mazsorett Csoport adott műsort. A gyerekeknek arcfestéssel, csillámtetoválással és óriáscsúszdával készültünk és van fagyi, jégkása, kürtőskalács és lángos is. Amellett, hogy egyénileg is meg lehet nézni és be lehet ülni a járművekbe, elindultak a szabadtéri programok a Művelődési Központ melletti színpadon. Egy most népszerű, fiatalos együttes, az AkuPUNKtúra nyitotta a sort. Utána pedig egy első lemezes rap-tehetség, Richey zenélt. Mindkét fellépőt Füzesi Szabina zenetanár, dalszerző és menedzser vette a szárnyai alá Miskolcon. Harmadikként a tapasztalt zenészekből álló Európa Band koncertezett. Ma délután fellépett még a Kabinet Rt., este pedig a hip-hop stílusú Children of Distance fiatal tagjai álltak színpadra – sorolta a szervező.