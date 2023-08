A válás egyik fél számára sem könnyű, főképpen akkor, ha a házasságban gyermek is született. A válóper gyakran vesz olyan irányt, amely a jog útvesztőibe vezet, ezért ügyvédre lehet szükség. A Kötelék című családi témákat feldolgozó podcast vendége ezúttal Dr. Dániel Róbert Tamás ügyvéd, akivel a válás jogi kérdéseiről beszélgetett Nagy-Hankó Kriszta. Mindenkire egyformán érvényes következtetéseket nem lehet levonni, hiszen minden eset egyedi, de általánosságban rávilágít a szakember néhány fontos jogi fogalomra. A vagyonmegosztás és a gyermekelhelyezés okozza többnyire a problémákat, amennyiben a két fél nem tud békésen megegyezni – ez is kiderül a beszélgetésből, ahogyan az is, hogyan lehet ezt fájdalommentesen rendezni a szennyes kiteregetése nélkül. Ami pedig mindennél fontosabb, hogy a gyermek, aki szülei válása miatt egyébként is sérülékeny lesz, a lehető legkevésbé érezze a puskaporos hangulatot. A bíróság is minden esetben a kiskorút tartja szem előtt és úgy dönt, hogy számára a legjobb megoldás szülessen.

Várja Önöket a szerkesztő-műsorvezető, Nagy-Hankó Kriszta.

