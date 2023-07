Fischer Emese a családjával látogatott ki a Horváth tető játszóterére. „Nagyon jó idő van, inkább Miskolctapolcára szeretünk járni, csak most nem tudunk oda menni, így kilátogattunk nem célzottan a programra érkeztünk, mert nem tudtunk róla, minket is kellemesen meglepett a gyerekek pedig nagyon élvezik” – mondta. Hozzátette: autóval érkeztek és olvasták, hogy nem mindenhol lehet parkolni így az avasi lépcsőkön feljutva sétáltak fel. Mivel a nap tematikája legfőképpen a „zöld szemlélet” körére fókuszált megkérdeztük, hogyan építi be a mindennapjaiba a környezettudatosságot és a fenntarthatóságot.

Fischer Emese elmondta, hogy már évek óta szelektíven gyűjtik a szemetet és mivel kertesházban élnek, így komposztálni is tudnak. „Sajnos nem észlelem a környezettudatosságot mindenhol, így amit lehet megteszek, többek között nagyon figyelek, hogy kevesebb hulladékot halmozzak fel és már a gyerekeket is arra nevelem, hogy ügyeljenek a környezetükre” – hangsúlyozta. Rámutatott: szerintem nem kellenek nagy lépések egy háztartásban ahhoz, hogy környezettudatosan éljenek. „Ami a legjobban zavar, hogy nagyon sok a csomagolóanyag egy-egy termék esetében, amelyet én feleslegesnek tartok, szerintem érdemes lenne ezzel a kérdéssel foglalkozni, hogy szükséges-e ez” – mondta.

Jelentősen több hulladékot hasznosítunk újra

Jelentősen emelkedett hazánkban a hulladék újrahasznosításának mértéke és csökkent az egy főre jutó hulladéktermelés is. Tavaly a az összes hulladék 65,3 százalékát újrahasznosítják, miközben 2007-ben még csupán 24,6 százalék, 2015-ben pedig 50,1 százalék volt ez a mérték az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben összesített adati szerint. A javuló tendenciák minden hulladékfajta esetében megfigyelhetők, így a Magyarországon megtermelt személyenként 49 kilogrammnyi veszélyes hulladék is jelentősen elmarad az unió személyenkénti 142 kilogrammos átlagától.

