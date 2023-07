Új sorozatunkban kezdő kerékpárosoknak illetve kevesebb helyismerettel rendelkező turistáknak javaslunk érdekes, kihívásoktól sem mentes túrákat amelyek során körbejárhatják Miskolc környékét.

A kánikulát érdemes figyelembe venni, hogy a kellemes kiruccanást ne rontsa el egy kellemetlen napszúrás.

Megfelelő tempóban

Elsőre merésznek tűnhet a kerekeseknek Miskolcról indulva az ómassai cél kitűzése, a mintegy 40 kilométeres pálya emelkedőkkel fogadja a rájdert. Az edzettségünkhöz alkalmazkodó tempó és áttétel megválasztásával elkerülhetjük az idő előtti kifulladást és akkor sem történik semmi, ha olykor megállunk szuszogni, megcsodálni a táj szépségeit.

Az időpont megválasztása is fontos a melegsokk és a rovarok elkerülését szolgálja, ha legkésőbb reggel 8 óra körül startolunk. A túra természetesen igényli a jól működő, minimum trekking kerékpárt, de a szerszámokat és defektjavító segédleteket se feledjük otthon, ezek között különösen hasznos a szúrásos defekt gyors javítását lehetővé tevő praktikus hab, de a belsőbe töltött defektgátló folyadék is segít elkerülni, hogy gyalogtúra legyen a bringázásból. A túra időtartama alatt változhat az idő ezért esőkabátot is vigyünk magunkkal. A bukósisak viselése pedig magától értetődő, a világos színű és több szellőzővel ellátott típus kevésbé gyűjti a meleget.

A Szinva-terasztól indulva a kerékpárúton haladhatunk a Városház tér felé, ahol balra, a Vologda utcával párhuzamosan haladva érünk el a Győri kapuba, majd az úton átvágva az Andor utcán folytatjuk utunkat, mely később a Görögszőlő utcába torkollik, Szarkahegy, Róna utca, Előhegy, majd Baráthegyalja utca következik és rövid menet vezet ki a Hegyalja utcára, ahol folyamatosan haladva jutunk el a Lillafüredi Palotaszállóig.

Jobbról kerülve a tavat egyenes lájtosan emelkedő és igazán jó minőségű útszakaszon juthatunk el az Újmassai Őskohóig, a pisztrángosig utána majd a szentléleki elágazásig – de nem arra megyünk, hanem balra tartva jutunk el a Mókusodú büféig. Innen egy kevésbé minőségi útszakaszon juthatunk el Ómassáig, ahol a buszmegállótól visszafordulva elégedetten csoroghatunk lefelé a már bejárt útvonalon.