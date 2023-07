Csengő Krisztiánnal együtt utánanéztek az ételeknek az interneten, elkészítették azokat, megkóstolták, kikísérletezték, hogyan lenne a legízletesebb, legjobb, mindenről beszámoltak. Jó ötletnek tartottam, külön tetszett, hogy fiataloknak indult be a fantáziájuk a problémafelvetésre, hiszen kevés ilyen ambiciózus szakember van manapság” – mondta a tulajdonos, aki biztosította az érdeklődőket arról, hogy télen sem fog elveszni a vállalkozás ezen része, mert az önjáró büfékocsit el tudja szállásolni jövő nyárig bármelyik telephelyén, s ha rendezvényre hívják őket, részt tudnak venni kitelepülésen is.

Rakétaként lőtt ki a karrierje

„Már gyerekként is nagyon szerettem a gyorséttermi kajákat, hamburgereket, szendvicseket – mondta Somos László szakácstanuló. – A fine dining nem jött be, még a készítése sem. Azzal, hogy szabad kezet kaptam a Vigadó főnökségétől a KicsiSéf nevű kocsira, tehát mindenben én dönthetek, bármilyen stílust, vonalat, dizájnt választhattam, így olyan, mintha sajátom lenne ez a vállalkozás. Vagyis 95 %-ban megvalósult az álmom már húszévesen. Azt mindig tudtam, hogy szerencsés vagyok az életemben, ráadásul olyan háttérrel, amit édesapám támogatása biztosít nekem. Magánéletemben kisebb álmom, hogy egy autót vegyek magamnak, a food truck tekintetében pedig a dizájnra mennénk rá: díszítés, fények, hangulat és még több asztal, hogy több vendég tudjon leülni. Mert egyre nagyobb számban jönnek az érdeklődők, kóstolók, akik jó hírünket viszik. A közösségi média száz hozzászólásából kilencvenhét pozitív, aminek nagyon örülök, mert látva a kommenteket mások oldalain, kicsit féltem ettől a cunamitól. Egyre jobbnak élem meg az életemet. Gyermekkorom filmjében, a 2014-es A séf című amerikai vígjátékban azt mondják, a cubano szendvics képes megváltoztatni valakinek az életét, hát nekem megtette, holott májusig még mindig tanuló vagyok” – mondta Somos László. A büfé kínálata cubano szendvics, quesadilla, corn dog, churros és limonádé, de természetesen gondolkoznak a fiúk új alapanyagok beszerzésében is, amikből majd új ételeket lehet készíteni.