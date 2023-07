Mostani cikkünkben a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőt mutatjuk be.

Attrakcióit, szolgáltatásai, illetve praktikus tudnivalókat a parkolásról, öltözőszekrényről, napozóágyról és étkezésről.

A honlapról leolvasható, hogy a benti és a kinti rész is, vagyis a gyógyfürdő és a strandterület is szeptember 24-éig, naponta délelőtt fél 10-től este 8-ig nyitva tart. Egy családi belépő – két tizennégy éven aluli gyermekkel számolva – 16.100 forint. Egy felnőttnek 5300-at, egy gyereknek pedig 4600-at kell fizetnie külön-külön. Mindezek az összegek jóval csekélyebbek, ha valaki rendelkezik tiszaújvárosi állandó lakcímmel, és ezt kártyájával igazolni is tudja: ebben az esetben 5400 a családi, 1800 a felnőtt- és 1500 a gyermekjegy. Kedvezményes jegyek válthatók délután 2 óra után.

Sok szolgáltatás i ngyenes lett i dén

Három kapun engedik be a látogatókat, mindhárom előtt ingyenes parkolóhelyek vehetők igénybe. A vendégek a benti és a kinti részt egyaránt használhatják, külön jegyet csak a wellness-részleghez, a szoláriumhoz és a masszázshoz kell venni. Több termálmedence található a fürdő területén, amiknek vízhőfoka 32-től egészen 40 Celsius-fokig terjednek. A legmelegebb vízű medencébe csak felnőttek mehetnek be. Továbbá van úszó-, hullám- és kalandmedence. Ezek általában 24-26 Celsius-fokosak. A gyermekmedencék, mint mindenhol, itt is elérik a 30 fokot, külön van bébiknek egy pancsoló lehetőség, és külön a már sok mozgást igénylő nagyobbaknak. Ezek mellett rendelkezésre áll egy játszótér is. Korábbi években a három egymás melletti csúszdát külön jeggyel vehették igénybe a vendégek, most már azonban ezek árait beleépítették a belépőbe, mint ahogyan a szárazföldön lévő 250 méter hosszú akadálypályát is.

Az öltözőszekrényért és a napozóágyért fizetni kell, majd letéti díjat is szükséges letenni. A büfésoron és a benti étteremben melegétel kapható, egy helyen még menü is sertéspörkölt, köret és vegyes vágott formájában.