Így volt ez régen. Hiszen ma már csak az köti a hátára, aki túrázni indul. Többnyire ugyanis az autóba próbáljuk betuszkolni a bőröndöket és táskákat, amelyek a nélkülözhetetlen dolgokat rejtik. Aztán kiderül az üdülésünk második napján - vagy már az elsőn is –, hogy a mennyiség fele is elég lett volna. Azt hiszem ezzel sokan vagyunk így, főleg a hölgyek, hiszen a bepakolás egy családi nyaralás előtt az anyukák feladata.

Ha nem autóval megyünk

Hab a tortán, amikor a közösségi közlekedést választja vagy repülőre ül a família és gondosan kimért súlyú és lecentizett méretű bőröndökkel, kézi poggyászokkal lehet csak elindulni, különben alaposan „megmázsálja” a repülő társaság az utast. A méret vagy súly eltérés miatt kifizetett összeg általában elég jelentős. Így a nyaralási költségvetés máris mínusszal indul. Ezért jó, ha megfogadjuk a praktikus pakolás elveit.

Jól használható tanácsok

Az interneten számos hasznos tanácsot találhatunk arról, hogy mit érdemes becsomagolni és mi az, amit teljesen feleslegesen vinnénk magunkkal. A pakolás nagy mesterei apróra hajtogatott ruhadarabokkal is szoktak példálózni, ami valljuk be őszintén abban az esetben, ha több gyerek holmiját kell elhelyezni a bőröndben, beleértve a játékaikat is, nem mindig sikerül. Például egy mesekönyvet meglehetősen nehéz kicsire hajtogatni. De léteznek olyan erre a célra kifejlesztett zsákok is, amelyekben elkülönítve lehet a különböző ruhaneműket tárolni és a táskába tenni.

Listát kell készíteni!

A nagyon precíz anyukák listát írnak és pipálnak pakolás közben, hogy minden bent van-e. Ez jó irány lehet már csak azért is, mert még egyszer felülbírálhatjuk saját magunkat is, hogy biztosan szükség van-e arra a bizonyos feljegyzett dologra. Ha kicsik a gyerekek, feltétlenül legyen betéve naptej, rovarriasztó szerek, csípésre és égésre kenőcsök, lázmérő, fertőtlenítő kendő, láz- és fájdalomcsillapító, ragtapasz, sebfertőtlenítő. Ha allergiára való hajlam is van, akkor antihisztamin. Valamilyen hámsérülésre alkalmas kenőcs. Ami szintén nagyon fontos, hogy a személyes iratok, utasbiztosítás, ha van és az utazás dokumentumai, vagyis a foglalási papírok a táskában legyenek.

Mi az, ami nem maradhat ki?

Fotó: Fehér Gábor

És természetesen a gyerek kedvenc plüss állata. Ugyanis óriási trauma lehet, ha egy alvóka, vagy kedvenc takaró otthon marad. Minden egyéb pótolható még külföldön is. Ha mondjuk egy tusfürdő vagy egy baseball sapka marad otthon, kevésbé kellemetlen, mint az itt felsoroltak hiánya. Az alapvető gyógyszerek azért is lényegesek, mert bizonyos mediterrán nyaraló helyeken előfordulhat, hogy napközben nincs nyitva a gyógyszertár, mert szieszta van. De belföldön is előfordulhat, hogy éppen nincs készleten az a lázcsillapító, ami biztosan leviszi a gyerek lázát.