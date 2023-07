"Leírhatatlan öröm volt számomra, hogy a Múcsonyi Hagyományőrző Pávakör megalakulásának 50. évfordulóját megünnepelhettük", mondta lapunknak Gregóckiné Czövek Ibolya népdalkör-vezető. Megtudtuk: a Pávakör 1973-ban alakult, azóta töretlen lelkesedéssel működik.

"50 év, nagyon hosszú idő, amely idő alatt rengeteg próba, fellépés, utazás, öröm, siker, népdalkörökkel kötött barátságok tarkították az életünket. A tagok cserélődtek, a vezetők is váltották egymást, de a hagyományok tisztelete példaként állt mindig előttünk. Rengeteget utaztunk a környékbeli településekre, számos meghívásnak tettünk eleget, sokszor az ország határain túl is énekeltük a népdalkincseinket, elvittük Múcsony település jó hírnevét" - fogalmazott és Pál apostol szavait idézte: „Ne azt keressétek, ami széthúz és megoszt benneteket, hanem ami összeköt!” Gregóckiné Czövek Ibolya úgy gondolja, hogy a pávakör 50 éves fennállása erre igazi tanúbizonyság. A népdalok szeretetén, a hagyományok tiszteletén túl, összeköti őket a hit, mert mint fogalmaz, a lelki táplálékra is nagy szükségünk van a mai világban.

Énekeikkel köszöntötték

A népdalkörük életében fontos a múlt, a jelen, és a jövő is. Vannak adottságaik, erősségeik, gyengeségeik és vannak lehetőségeik is. Mindezek között kell megtalálni szerinte azt az utat, amelyen a legjobban és leggyorsabban lehet haladni. Ehhez nagyon fontos számukra a községi önkormányzat és a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat támogató hozzáállása.

A népdalkörök vezetői

Fotó: olvasó

Ötven éves ünnepségükön köszöntőt mondott Demeter Zoltán országgyűlési képviselő. Énekeikkel köszöntötte az ünneplőket a bánhorváti Levendula Nyugdíjasklub Dalköre, a Szögligeti Hagyományőrző Pávakör, a berentei Rozmaring Dalkör, a Szendrői Népdalkör, valamint a vámosújfalui Ruszin Dalkör. Jó hangulatban, a Számadó Zenekar húzta a talpalávalót, és tangóharmónika mellett mulatott a társaság a finom, ünnepi vacsora után, fogalmazott a Múcsonyi Hagyományőrző Pávakör vezetője.