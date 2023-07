Ezzel az írással Miskolc város első női csapatbajnoki aranyérmét szerző gárdájának, a Miskolci Vasutas Sport Club női kézilabda csapatának szeretnék emléket állítani. Nem mellesleg az elsők, akik labdajátékban érték el ezt a sikert. (Az első bajnokcsapatunk a Diósgyőri Botvinnik sakk csapata volt.)

Nagyon kevesen tudják, hogy kik voltak ők, és nagyon kevesen ismerik történetüket. Sem az interneten, sem az írott forrásokban nem találunk róluk sok információt. Ezen ideje változtatnunk! Ismerkedjünk meg velük!

Hajdu Imre: Zöld-fehér nefelejcsek című könyve alapján írtam ezt a cikket. Óriási köszönet a szerzőnek, hogy leírta élményeit a könyvben, nagyon sok dolog feledésbe merült volna már azóta!

Az MVSC női kézilabda szakosztálya 1947-ben alakult. A következő évben megnyerték a megyei bajnokságot, ez volt a bajnoki sikerhez vezető első lépés. A következő években a vasutas lányok nagyon jól szerepeltek minden megmérettetésen, háromszor is megnyerték például a vasutas bajnokságot. A megalakulásuk utáni első években még a nagypályás kézilabdát részesítették előnyben, majd pár év múlva kispályán értek el sikereket.

1953-ban az országos döntőben negyedik helyen végzett az MVSC, majd 1954-ben bajnoki rendszerben a második helyen, azaz ezüstérmes pozícióban értek célba a legmagasabb bajnoki osztály küzdelmei során.

1957-ben állították vissza a nemzeti bajnokság rendszerét a kézilabdában. A miskolci lányok lehetőséget kaptak, hogy megküzdjenek az osztályozó mérkőzés jogáért, amely az NB1-be kerülésért vívott harcot jelentette. Egy selejtező csoportban kellett ehhez eredményesen szerepelniük. Ez sikerült is, az MMTE és az Ózd női csapatát megelőzve (4-2 az MMTE, 2-1 az Ózd ellen) az MVSC jogot nyert az osztályozó mérkőzésre. A csapata a Telefongyár gárdájával játszott két mérkőzést Budapesten, amelyen két vereséget (2-4, 1-3) szenvedett, így nem sikerült az NB1-be jutás.

Győrffy Endre a női és a férfi csapatot is trenírozta

Forrás: daruszogi.blogspot.com

Mivel az első osztályba jutás álom maradt, a következő szezont a három csoportos NB2-ben, ennek is a Keleti csoportjában kezdték Győrffy Endre tanítványai. Érdekesség, hogy a korabeli tudósítások nem nagyon foglalkoztak a másodosztály eredményeivel, így Hajdu Imre alapos kutatómunkája is hiányos maradt.

A következő eredményeket lehet tudni az MVSC-s lányok 1957. évi szerepléséről:

MVSC-MMTE 3-1

Autótaxi-MVSC 0-9

MVSC-Debreceni Dózsa 8-1

MVSC-Ózdi Vasas 6-0

MVSC-Elektromos 8-1

Duna Cipő-MVSC 0-9

MVSC-Debreceni Kinizsi 7-2

MVSC-Tipográfia 5-2

MVSC-Hazai Fésűsfonó 9-2

MVSC-Egyetértés 5-2

MVSC-Debreceni Kinizsi 2-1

Hazai Fésűsfonó-MVSC 5-11

MVSC-Ózd 7-2

Elektromos-MVSC 4-10

Az MVSC kézilabda szakosztálya, az egykori játékosok és Győrffy edző szerint is veretlenül nyerte meg csapat a bajnokságot, a hivatalos tabella szerint azonban 21 győzelem mellett egy vereséget szenvedett, és egy pontot is levontak az eredményeiből. De hogy ki ellen szenvedtek vereséget - ha egyáltalán volt ilyen -, és miért vonták le az egy pontot, arra már sem játékos, sem edző, sem szurkoló nem emlékszik. Én valószínűnek tartom, hogy az egy vereség és a pontlevonás egy mérkőzéshez köthető, talán büntetés, vagy rendbontás, esetleg jogosulatlan szereplés okán. De mindegy is, ezt valószínűleg soha nem tudjuk már meg, és a bajnokságot így is magabiztosan nyerte a zöld-fehér gárda.

A bajnoki cím eredményeképpen a másik két NB2-es csoport bajnokával osztályozót kellett megvívniuk, az NB1 kapujába kerültek ismét.

Ezúttal ellentmondást nem tűrően hajtották végre a feladatot:

MVSC-Szombathelyi Bőrgyár 3-2

MVSC-Budapesti Petőfi 5-1

Nagy volt az öröm a Kubikban, ugyanis a női csapat mellett - végül, kisebb hercehurca után - a férfi csapat is felkerült a legmagasabb osztályba, bár ők elbukták az osztályozót.

Forrás: Hajdu Imre: Zöld-fehér nefelejcsek

Érdekesség, hogy mind a női, mind a férfi csapat edzője Győrffy Endre volt.

Nézzük az Észak-Magyarország 1958. január 26-ai számából Leskó Pál értékelését:

,,(...) Mindenki előtt ismeretes, hogy az MVSC női kézilabdacsapata az NB2 keleti csoportjában veretlenül végzett az első helyen (ugye mondtam én, a szerk.) 128-34-es gólaránnyal. Bár a mezőnyben volt egy-két csapat, mely nem ütötte meg a kívánt színvonalat, mégis imponáló volt fölényük. A bajnokság végén részt vettek az osztályozókon, ahol biztosan nyerték meg mérkőzéseiket és biztosan jutottak vissza az NB1-be. Valamennyiünk emlékezetében élnek meg azok az izgalmas kispályás bajnoki mérkőzések, amikor a leányok a Csepeli Vasas mögött második helyen végeztek.

Bajnokságnyerés után nézzük meg, kik voltak azok a játékosok, akik a sikert kiharcolták:

Fazekas Margit védett a legtöbb mérkőzésen. Farkas Lászlóné, Furmann Lászlóné, Árpád Jenőné, Novák Ibolya, Kassai Lászlóné és Csizmadia Júlia alkották a kezdő csapatot. Ők szinte valamennyien a kézilabda szakosztály megalakulásánál is itt játszottak.

Pazar megoldások mellett, sokszor hibákat is követtek el. Amikor helyesen alkalmazták a gyors indításokat, soha nem maradt el a siker. A cserejátékosok közül Pajkossy Miklósné, Polgár Mariann, Lövei Ilona és Lövei Mária, valamint Bukta Anna egészítették ki a csapatot. Nem szabad elfeledkezni az utánpótlásról sem. Igen tehetséges kislányok ismerkednek a kézilabda szabályok rejtelmeivel, és Baluch Piroska, Takács Zsuzsa, Kóródi Mária, Takács Ibolya, Leskó Mária döngetik már az első csapat kapuját. (...)"

(Észak-Magyarország - 1958. január 26.)

Mielőtt folytatnánk az NB1-es bajnokcsapat történetét, ismerkedjünk meg egy kicsit az edzővel, Győrffy Endrével.

A nagyszerű edző hírében álló Győrffy 1925-ben született, Békés megyében, erdélyi szülők gyermekeként. Orvosnak készült, de nem lehetett az, ugyanis a "felszabadulás" után az apja származása miatt eltanácsolták az iskolától, ezért kereskedelmi főiskolát végzett. Már 1944-ben kézilabdázott. Érdekesség, hogy Pestre kerülése után a Kispesti AC csapatában együtt szerepelt az akkor még kézilabdacsapatban is játszó Puskás Öcsivel.

Győrffy 1950-ben került Miskolcra, ahol az Építők csapatába igazolt. 1957-ben került az MVSC-hez, ekkor mindkét csapat edzését átvette az elődjétől. Különleges taktikát alkalmazott, és Magyarországon addig ismeretlen taktikai elemeket épített be a csapatainál. A német, Handball nevű kézilabda szaklapból szerezte az információkat, és a lányok - és a fiúk is - sikerrel hajtották végre az edző által kért utasításokat.

A kiváló edző 39 évet töltött az MVSC-nél. Nemrégiben, 2017-ben hunyt el.

Nézzük most a csapat eredményeit az NB1-es bajnokság során:

Pamuttextil-MVSC 2-6

MVSC-Győri ETO 3-1 (az előző évi bajnokot 500 néző előtt verte a csapat a Kubikban)

ELZETT-MVSC 2-7

MVSC-Szombathelyi Cipőgyár 7-3

DVSC-MVSC 6-3

MVSC-Kőbányai Lombik 3-1

Budapesti Spartacus-MVSC 8-4

TF-MVSC 7-2

MVSC-Csepeli Vasas 4-2

Zuglói HSC-MVSC 8-4

MVSC-Újpesti Gyapjú 7-1

Goldberger-MVSC 0-3

MVSC-Budapesti Vörös Meteor 4-3

Az újonc Vasút a második helyen várta az őszi folytatást, nem kis meglepetést okozva ezzel.

A tavaszi folytatás:

MVSC-Kőbányai Lombik 3-2

MVSC-Budapesti Spartacus 3-4

MVSC-TF 5-4 (Az MVSC 700 néző előtt két vállra fektette a listavezetőt.)

Csepeli Vasas-MVSC 5-4

MVSC-Zuglói HSC 4-4

Újpesti Gyapjú-MVSC 9-9

MVSC-Goldberger 7-6

Budapesti Vörös Meteor-MVSC 5-4

MVSC-Pamittextil 6-4

Győri ETO-MVSC 5-6

MVSC-ELZETT 5-0

Szombathelyi Cipőgyár-MVSC 2-8