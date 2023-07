Alapvetően igaz az, hogy a szabadságok, nyaralások miatt az emberek kevesebben mennek vért adni – mondta Molnár Marietta, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezetének véradásszervezője. A vérre viszont ugyanolyan nagy szükség van, mint az év több időszakában. Hiszen naponta országosan 1600-1800 véradó szükséges a megfelelő vérellátás biztosításához. Átlagosan a vármegyeházán 30-40 önkéntes véradó szokott megjelenni, ez is szép szám, de természetesen ha többen vannak, annak örülnek – hangsúlyozta Molnár Marietta. A szervezett események alkalmával a rendszeres véradókat megkeresik, illetve sok platformon hirdetik és kérik a segítséget, hogy nyáron is legyen elegendő önkéntes. Az esemény nyitott, bárki betérhet, de a vármegyeházán dolgozók is minden alkalommal a véradók között vannak – fejtette ki a Vöröskereszt munkatársa.

Nem áldozat, mert szeret segíteni

Egészségügyben dolgozik és rendszeres véradó Csőszné Kiss Angéla, aki elárulta, hogy a vármegyeházán első alkalommal jelent meg ilyen eseményen. Az éjszakás műszak után pihent pár órát és elindult, mert fontos számára és jó érzés is, hogy segíthet az embereken. Egyébként évente legalább háromszor ad vért ő és a férje is – tudtuk meg.