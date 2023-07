A csapat július 21-én egy koncerttel ünnepli 55 éves fennállását a miskolci Gárdonyi művelődési ház parkjában, a koncert – mint mondják – a búcsúkoncertjük is lesz. Darázs Istvánnal, a zenekar tagjával – aki maga is ünnepel, hiszen most tölti be a 70. évét – Hajdu Mariann szerkesztő beszélgetett. Szóba került maga a koncert ugyanúgy, mint a kezdetek, az akkori zenei klubélet és az elmúlt évek, évtizedek is.

A beszélgetés kedd este 8 órakor hallgatható meg a Borsod Online-on.

