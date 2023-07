Van, hogy kutyánk feltűnően szorong és nyüszít, mikor elhagyjuk a lakást, és valósággal kicsattan a bőréből a boldogságtól, amint meghallja, hogy hazaérkeztünk.

Amennyiben ehhez szétrágott, megcsócsált cipők vagy egyéb szétcincált tárgyak is párosulnak, lehetséges, hogy szeparációs szorongástól szenved a kisállat – írja a femina.hu.

Ezért szorong a kutyus

Érdemes megismerni a legfőbb okokat, amiért így viselkedhet az ember leghűbb társa. Ez történik, amikor először hagyjuk magára, miután hozzászokott a konstans emberi jelenléthez, új gazdihoz érkezett, örökbefogadás után szoktatjuk át a menhelyről, sérüléseket szenvedett a múltban, bántalmazták korábban, vagy jelentősen megváltozott a napi rutinunk.

A szeparációs szorongás jellemzőit viszonylag könnyedén felismerhetjük kutyák esetében. Jellemzően, mielőtt távozunk otthonról, a kutyus hevesen ugat, esetleg nyafog, nyüszít. A fokozott nyálelválasztás, illetve a megszokottól eltérő lihegés is gyanús lehet, az ideges, nyugtalan fel-alá járkálással egyetemben. A lakásba piszkíthat, szélsőséges esetben rágcsálhatja a végtagjait is, de még az otthonunkból is megpróbálhat kiszökni. Ezeket a tevékenységeket nem kísérli meg extrém fokozaton akkor, amikor mi is a lakásban tartózkodunk, azonban ahogy súlyosbodik a probléma, egyre gyakrabbá válhatnak a viselkedési devianciák.

A legelterjedtebb elmélet szerint a szeparációs szorongás esetében a fő probléma, hogy a falkában betöltött helye nem stimmel a kutyusnak. Falkavezérnek érzi magát, amely negatívan hat a biztonságérzetére.

Szabjunk egyértelmű határokat: legyenek szabad és tiltott helyek a lakásban. Ne csináljunk nagy ügyet a távozásból és a megérkezésből. Ne változtassuk meg a hangszínt, és először a többi családtagot üdvözöljük. Sőt, mielőtt elhagyjuk a lakást, nem is muszáj elköszönni tőle, hiszen a falkavezér úgy cselekszik, ahogy a kedve tartja. Mi lépjünk be először a lakásba, ne a kutyánk. Csak akkor kezdjen enni, miután megengedtük neki. Fontos, hogy ha már bekövetkezett a baleset, és szétmarcangolt paplanok látványára érünk haza, ne szidjuk le és ne bántsuk az ebet, hiszen az csak rontani fog a helyzeten. Pár hasznos trükkel is enyhíthető a szeparációs szorongás a távozásunk előtt. Ha behúzzuk a függönyöket, limitáljuk a látóterét a kutyának, amely enyhítheti a pánikot. Mielőtt magára hagyjuk, vigyük el sétálni, hogy elvégezhesse a dolgát, illetve fizikálisan és mentálisan is egészségesen elfáradjon. Mielőtt elmegyünk otthonról, pakoljuk elő a kedvenc játékait, amelyeket kedvére csócsálhat, azonban ügyeljünk arra, hogy ugyanazok a játékok legyenek, amelyekkel közösen is előszeretettel múlatjuk az időt.