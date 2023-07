„Mindenkit szeretettel várunk! Segítségetekkel folytatódhat Szádvár régészeti kutatása, hiszen továbbra is izgalmas alaprajzi részletek és leletek várnak feltárásra!

Az ásatási munkák tehát ezúttal is hétfőtől péntekig tartanak majd. Fontos, hogy lehet részidőben is csatlakozni, annak is örülünk ha csak pár napot velünk tudtok dolgozni!” - írták a szervezők.