Ma már tudjuk, hogy a covid ideje alatt felgyülemlett félelem érzés sok embernél okozott fizikai, testi tüneteket is. Nem tudtak aludni, ingerlékenyek lettek, vagy éppen az ellenkezője, állandóan aludni szerettek volna, a depresszió jelei mutatkoztak. Ha a félelem érzés állandósul, komoly egészségügyi problémát okoz. Alig múlt el a covid járvány, és a szomszédunkban háború lett, ami most is tart, és a végkimenetelét senki nem tudja megjósolni.

A hollisztikus orvossal arról is beszélgetett B. Tóth Erika, hogy hogyan győzzük le a félelmeinket.

