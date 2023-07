A macskák évezredek óta részei az emberek életének, de még mindig számtalan felfedeznivalónk maradt velük kapcsolatban – írja a twice.hu. A macskák kivételes hallásukról ismertek, és az egyik legelképesztőbb dolog, hogy képesek 180 fokban elforgatni a fülüket. Az emberrel ellentétben, akinek a füle szorosan rögzítve van, a macskák füle több mint 30 izomhoz kapcsolódik, amelyek lehetővé teszik, hogy önállóan és nagy pontossággal mozogjanak.

Hasznos képesség

Ez a képesség elengedhetetlen a macskák számára a vadászat során, mivel lehetővé teszi a zsákmány pontos helyének meghatározását. Amikor egy macska olyan hangot hall, ami érdekli, azonnal a hang forrása felé tudja fordítani a fülét, és meg tudja határozni annak pontos helyét. Ez a képességük rendkívül hatékony ragadozókká teszi őket. De a forgatható füleknek a vadászat mellett a kommunikációban is fontos szerepük van. Ha egy macska például fenyegetve vagy kényelmetlenül érzi magát, akkor a füleit a fejéhez lapítja, hogy jelezze kellemetlen érzését. Másrészt, ha játékos vagy kíváncsi kedvében van, egyenesen felfelé tartja a fülét, és különböző irányokba mozgatja, hogy kifejezze az érdeklődését.

A macskáknak van egy egyedülálló harmadik szemhéjuk, ez az úgynevezett pislogó hártya, egy vékony, áttetsző szövetréteg, amely a szemük belső sarkában található. A másik két szemhéjjal ellentétben ez nem függőlegesen, hanem vízszintesen mozog, és ritkán látható, általában csak akkor, ha a macska ingerült vagy beteg. A harmadik szemhéj fő feladata, hogy megvédje a macska szemét a sérülésektől és nedvesen tartsa azt. Egy extra védőrétegként szolgál, segít megóvni a szemet a portól, törmeléktől és egyéb irritáló anyagoktól, amelyek károsodást okozhatnak. Ezenkívül egy speciális mirigyszövetet is tartalmaz, amely a könnytermelésben játszik szerepet. Ez a pislogó hártya különböző okok miatt válhat láthatóvá, például betegség vagy sérülés, kiszáradás vagy stressz miatt. Ilyenkor állatorvoshoz kell fordulni. A macskák egyébként képesek irányítani ezt a harmadik szemhéjat, így gyorsan és hatékonyan képesek kitisztítani a szennyeződéseket a szemükből. Sőt, egyes macskák akár a zsákmány becserkészéséhez is használhatják ezt a különleges képességüket, mivel így a célpontra tudnak összpontosítani, miközben a szemük védelméről is gondoskodnak.

Csoportosan is

A macskák általában magányos állatok, ezért nem gyakori, hogy egy nagy csoportot látunk együtt. Az elvadult macskák azonban kolóniákat alkothatnak, és az sem ritka, hogy azokban az otthonokban, ahol több macska is van, szorosabb kötelék alakuljon ki az állatok között. Amikor egy „macskacsorda” összegyűlik, különböző viselkedési formákat mutathatnak, például tisztogatják egymás bundáját, vagy egyszerűen csak együtt lustálkodnak. Annak ellenére, hogy a macskák függetlenségükről ismertek, társas lények, és élvezik egymás társaságát. A macskák hihetetlen szaglással rendelkeznek, ami körülbelül 14-szer erősebb, mint az embereké. Szaglásuk létfontosságú a túlélésükhöz, mivel lehetővé teszi számukra a zsákmány felkutatását, a potenciális veszélyek azonosítását és a többi macskával való kommunikációt. A macskák agyának a szagok feldolgozásáért felelős része sokkal nagyobb, mint az emberek esetében, ami lehetővé teszi számukra, hogy a szagok széles skáláját feldolgozzák és megkülönböztessék egymástól. Egyes macskákat arra is kiképeztek, hogy a kutyákhoz hasonlóan különböző feladatok elvégzésére használják rendkívüli szaglásukat, például drogok vagy robbanóanyagok kiszagolására, de segíthetnek például a cukorbetegségben szenvedő embereknek is. Az is érdekes tény, hogy a macskák dorombolása gyógyító tulajdonságokkal bírhat. Tanulmányok kimutatták, hogy a macska dorombolása által keltett rezgések elősegíthetik a csontok növekedését és regenerálódását. A macska dorombolásának frekvenciája 25 és 150 Hertz között van, ez azon a tartományon belül van, ami bizonyítottan elősegíti a csontok növekedését és gyógyulását. A csontnövekedés elősegítése mellett a macska dorombolása segíthet a stressz csökkentésében és a relaxáció elősegítésében is, szóval, ha kedvenced legközelebb dorombolni kezd, gondolj arra, hogy talán nemcsak az elégedettségét akarja kifejezni, hanem segíteni próbál neked a gyógyulásban, relaxációban. A macskák a szívük mélyén valójában sivatagi lények. Úgy fejlődtek ki, hogy zord, száraz környezetben is megéljenek. Őseik a sivatagi régiókban voltak őshonosak, ahol számos olyan egyedi alkalmazkodási képességet fejlesztettek ki, amelyek segítenek nekik a forró, száraz éghajlaton való boldogulásban. Például rendkívül hatékony húgyúti rendszerük van, amely lehetővé teszi számukra, hogy nagy koncentrációjú vizelet termelésével vizet takarítsanak meg. Emellett vastag szőrzetük van, amely segít a hőszigetelésben, valamint a mancspárnáikban található speciális verejtékmirigyek lehetővé teszik számukra, hogy párologtatás útján hűtsék magukat.

Hajlékony gerinc

Az emberekkel és sok más állattal ellentétben a macskák gerince rendkívül hajlékony, ami lehetővé teszi számukra, hogy testüket mindenféle szokatlan helyzetbe hajlítsák. Ez a hajlékonyság részben annak köszönhető, hogy a macskák gerincében sokkal több csigolya van, mint az emberekében. Míg az embernek általában 33 csigolyája van, addig a macskáknak 53-70. A gerincükben ugyanakkor nagyszámú porckorong is található, amelyek lengéscsillapítóként működnek, és kipárnázzák a csontokat mozgás közben. Mindez lehetővé teszi, hogy a macskák hihetetlenül mozgékonyak és atletikusak legyenek, így kiváló vadászok és igazi akrobaták. A macskák figyelemre méltó egyensúlyérzékükről ismertek. Ez részben a belső fül apró szerveinek köszönhető, amelyek segítenek a pontos helyérzékelésben és precíz mozgásban.