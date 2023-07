- A dió volt a nagy kedvence, így szeretném emlékfává nyilvánítani az egyik magányosan álló, kicsi diófát. Bár Miskolcon temettük el, de most is itt van a szelleme, nagyon szerette ezt a vidéket. 2000-ben hozta létre a jelenlegi kert régi részét. Az volt az alapötlete, hogy mutassuk meg az embereknek, hogy milyen tea- és gyógynövényeket használnak. Már az elején is nagy volt a kert látogatottsága, akkor még személyesen ő magyarázta a növényeket. Aztán lettek segítői és lassan kinőttük a területet. Velem 2004 óta dolgozott együtt. Bár bölcsész végzettségű vagyok, de magamra vállaltam a gazdasági ügyek vezetését, később pedig megtanultam tőle a gyógynövénytant is és elvégeztem a fitoterápia képzést. Lehetőségünk adódott rá, hogy a régi kert mellett lévő területet meg tudtuk vásárolni, amit egy nagyon tehetséges táj- és kertépítész mérnök Szűcs Gábor álmodott meg a mai, szép formájában. Két évvel ezelőtt a covid idején készült el az új kert, de nem tudtuk megnyitni a látogatók előtt. Édesapám egy vele készült videóban akkor elmondta, hogy büszke rám, amiért megvalósítottam ezt a kertet. A mai napot azért is tartom fontosnak, hogy biztosítsam azokat, akik aggódnak a bükkszentkereszti gyógynövényes hagyomány sorsa miatt, hogy itt vagyunk. Gyógynövénynapok egyelőre azért nincs, mert szintén a járványhelyzet alatt nem lehetett megszervezni és addig beépítette a korábbi területet az önkormányzat. Mi pedig az ottani parkolóval tettük ugyanezt, egy üzemet telepítettünk oda. Emiatt úgy gondoltuk, hogy azt és más rendezvényeket is elhozunk ide.