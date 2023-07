Értékes avasi közösség

Az Avas olyan ügy, ami mellett egységesen ki tudnak állni a miskolciak.

„Alpolgármesterként és az Avast szerető miskolciként is vagyok itt. Most a zsűri elnökeként szólok a jelenlévőkhöz. A XI. Avasi Borangolás alkalmával 27 ezer ember fordult meg itt és megtelt az Avas élettel, annak ellenére, hogy rossz volt az időjárás. Nemcsak a Kisavason, a Mélyvölgyön, de még a Nagyavason is volt mozgolódás” – idézte fel Szopkó Tibor, Miskolc alpolgármestere.

„Amikor zsűriztünk jobbnál jobb, a fejlesztés különböző fázisában lévő pincéket néztünk meg. Azt láttuk, hogy minden pincetulajdonos, aki foglalkozik a pincéjével, dédelgeti, gondozza és karbantartja, kicsit mintha a saját gyerekével foglalkozna. Magam részéről nagyon örülök neki, hogy a város fejlesztési forrásaiból soha nem látott mértéket koncentrálunk most fel az Avasra. Látszik, hogy hatékony az az intézkedésünk is, hogy a hegygazdák intézményével igyekszünk a napi operatív működést segíteni, de ezek a törekvések semmit nem érnének a pincetulajdonosok és az Avast jelképező közösség nélkül. A mai magyar politikai rögvalóságban annyira ritka, hogy van egy olyan ügy, mint az Avas, amit kiemelünk az átlagból. Nem szoktunk rajta vitatkozni és nem jobbról, vagy balról nézzük, hanem a megoldásokat keressük. Valójában Miskolc és az Avas nyer azzal, hogy sokan gondozzák a pincéjüket, sok figyelmet és pénzt szentelnek annak, hogy szépüljön ez a területe a városnak.”

Profik és kreatívak

A díjátadó előtt az alpolgármester jellemezte a három győztes pincét.

„Amikor Gonda Péterrel, a Gonda pincészet vezetőjével beszélgettem arról, hogy milyen terveik vannak, akkor az volt az érzésem, hogy nem kell mást tennünk, csak hagyni ezeket az embereket dolgozni. Nagyon jó volt ide eljönni. Szunyogh László főépítész, a zsűri másik tagja pedig az Avasi Álom pincéért van oda. Az mondta, hogy az a megközelítés és látvány, amit ez a pince képvisel unikális és merész, de nemcsak a szakma szereti, hanem a közönség is. A Bagoly Club pincészetében pedig nagyon élveztük azt az előadást, amikor megmutatták nekünk, hogy hogyan megy le a pincébe a dobfelszerelés, hogyan lakják be gyerekek és mennyire élő ez az egész” – számolt be Szopkó Tibor.