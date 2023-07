Másodfokú hőségriasztást vezettek be az ország egész területén szerdáig.

A nyári meleg a házikedvenceinket és az árva menhelylakókat is hátrányosan érinti, ezért mindent megtesznek védelmük érdekében az állat- és kutyamenhelyeken. A gazdikat pedig arra kéri közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság, hogy sose hagyják a bezárt autóban háziállataikat:

A nagy melegben akár 70 Celsius fok is lehet egy napon parkoló autóban, ezért a háziállatokat soha ne hagyjunk a kocsiban! Ha valaki autóban hagyott kis kedvencet lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot

– írják.

Mindig legyen friss víz!

- A legfontosabb a napi többszöri itatás és a nagy mennyiségű friss víz kihelyezése, hogyha a kutyák felborítják a tálat, akkor is legyen elég innivalójuk. Otthon a kertben is javaslom legalább két-három vizes tál kihelyezését a kutyásoknak, ahogy az árnyékolást is a négylábú számára – ajánlotta Kisfalvi Nyina, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) elnöke. - A vízzel teli tárolókba nálunk bele is állhatnak a kutyusok. A nyári hőség idején különösen a nagy bundás, fekete ebek könnyen hőgutát kaphatnak, aminek a nagy lihegés a jele. Így sétáltatós napjaink, Kutyagolásaink alkalmával mindig jelen van az állatorvos. Emellett kérjük a látogatókat, hogy ne szaladgáljanak velük. A menhely hátsó részében kialakítottunk egy zegzugos, árnyékos szigetet, ahol lakóink tudnak az emberekkel hűsölni. Felszereltünk egy párakaput is, mert most rengeteg önkéntes diák van nálunk. Az etetés rendje is változik. Nyáron többet etetünk száraz eledellel, mert a nagy mennyiségű főtt étel megromlana. Éppen a múlt héten ürült ki a száraz eleség raktárunk, ezért nagyon jól jött a XI. Avasi Borangolás alkalmával összegyűlt 234 ezer forint adomány. Ez 350 kilogramm száraz tápra, néhány napi állateledel adagra elegendő. Mivel bizonyos gyógyszerek, vakcinák, gyógyászati eszközök ára 40-50 százalékkal emelkedett és a rezsiárak is nőttek, ezért nagy mínuszaink keletkeztek. Ma egy egészséges kutyának az állategészségügyi ellátása 80-85 ezer forint. Továbbá a minimálbér emelkedése is kiadást jelentett év elején, hiszen 12 munkavállalót foglalkoztatunk rész- és teljes munkaidőben. Tárgyalásokat kezdeményeztünk a szaktárcákkal. Ez a szektor állami támogatás nélkül nem tud működni, hiszen állami feladatot látunk el, lényegében az állatbarátok finanszírozásával. Még a 14 napos karatén időszakot sem finanszírozzák a menhelyeknek, csak az állategészségügyi telepeknek, ami országos probléma.