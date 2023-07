Búcsúzik a színház Szegedi Dezsőtől, hangzott el az évadzáró társulati ülésen. Mint mondták, korábbi szerepeit megtartja, így a közönség még találkozhat vele a következő évad során.

Nincs baja a színházzal

Az okokról kérdeztük a színészt, aki elmondta, egyet mindenképp szeretne leszögezni, semmi baja a színházzal, a kollégákkal, a vezetőséggel, egész más jellegű probléma miatt kellett a távozás mellett döntenie – 41 év után.

Az évadzáró társulati ülésen köszönt el a színház örökös tagja

Fotó: Bujdos Tibor

– A színház örökös tagja vagyok, továbbra is játszok majd az átmenő darabokban, és Béres Attila színházigazgató is úgy engedett el, hogy minden pillanatban visszavár – mondta portálunknak.

Kérdeztük, mi a helyzet az egyetemmel. Már többször beszámoltunk róla, hogy a színész – talán az ország legidősebb nappali tagozatos hallgatójaként – a Miskolci Egyetemen kulturális antropológiát tanul.

– Minden pillanatát imádom! – válaszolta. – Szeptemberben kezdem az ötödik szemesztert, még egy évem van hátra az alapképzésből. Mesélte, bár nem tartja valószínűnek, hogy kulturális antropológusként fog dolgozni, de a kutatásokban már most részt vesz, és publikálni is szeretne a témában. Nemrég voltak gyakorlaton az Alföldön, ahol roma fiatalokkal végeztek kérdőíves kutatásokat. (Tudvalevő, hogy a színész roma származású, 2005-ben ő hozta létre a Romano Teatro nevű színtársulatot – a szerk.)

A revizor fotóspróbáján 2022 februárjában

Fotó: Bujdos Tibor

Megdöbbentő tapasztalat

Mint mondta, megdöbbentő, amit tapasztaltak. Az általános iskolában – nem szerette volna elárulni, hogy melyik településen – érettségivel tanítanak, alig vannak diplomás tanárok.

– Hogyan tudják így megtanítani a legalapvetőbb dolgokra is a gyerekeket? – tette fel a kérdést.

4,5-ös átlagú félév

A tanulmányairól pedig hosszan, élvezettel mesélt. Megjegyezte, az emberről tanulni maga a csoda. Mindig is érdekelte ez a téma, de eddig nem volt rá lehetősége mélyebben foglalkozni ezzel a tudománnyal. Elárulta még, hogy olyan az agya, mint a szivacs, a kora ellenére is nagyon könnyen tanul, és rengeteg tanulmányt is elolvas a témában, 4,5-ös átlaggal fejezte be a félévét. Kérdeztük, tervezi-e, hogy az alapképzés után beiratkozik mesterképzésre is.

– 71 leszek, mire megszerzem a diplomám – válaszolta –, azaz nem tervezem. De mivel élvezem a tanulást, ezért még ki tudja, mit hoz a jövő – tette hozzá.