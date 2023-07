Sorozatunkban kezdő kerékpárosoknak javaslunk érdekes, kihívásoktól sem mentes túrákat, amelyek során körbejárhatják Miskolc környékét.

A kerékpározás esetenkénti céltalanságát hivatott csökkenteni, ha kitűzzük például egy tó megkerülését – vagy kettőét.

Tóparti hangulat

A tóparti panoráma bőségesen kárpótol a fáradtságért teljesebbé teszi az élményt. A Varbói és lillafüredi Hámori-tó adja magát akár a többszöri visszatérésre is, hiszen napszakonként és évszakonként más-más képet mutatnak.

A belvárostól indulva mintegy 50 kilométeres túra természetesen igényli a jól működő, minimum trekking kerékpárt, de a szerszámokat és defektjavító segédleteket se feledjük otthon. Az utazás időtartama alatt változhat az idő ezért esőkabátot is vigyünk magunkkal. A bukósisak viselése pedig magától értetődő.

A Szinva-terasztól indulva kerékpárúton haladhatunk a Városház tér felé, ahol balra, a Vologda utcával párhuzamosan haladva érünk el a Győri kapuba, majd az úton átvágva az Andor utcán folytatjuk utunkat, mely később a Görögszőlő utcába torkollik. Rövid szarkahegyi útszakaszt követően jobbra ráfordulunk a Lyukóvölgyi útra, mely a Lyukói Közösségi Házat elhagyva emelkedőbe vált, és számos kanyar is tarkítja a kapaszkodót. Később a Lyukóbányai telepet elhagyva lendületesen érkezünk a kvázi vízszintes útszakaszra. Egy kellemes, ám az úthibák miatt figyelmet igénylő lejtőzés után a szeszfőzdénél jobbra tartunk, és meg is érkeztünk Parasznyára, ahol a sportpályát elhagyva jobbra fordulunk a Dózsa György útra. A fagylaltozó után jobbra tartunk, és hamarosan megérkezünk a Varbói- tóhoz. Ha kigyönyörködtük magunkat a tájban és a vadkacsákat is számba vettük, folytathatjuk utunkat a Fónagyság felé a Nyögő patak mentén. Innentől kanyargós és közepes meredekségű útszakasz következik az erőnléttől függően mintegy 20 perc időtartamban. Legurulva a Csókás forráshoz a sorompón túljutva a Szentléleki úton juthatunk el az Ómassai út kereszteződéséig. Bal kanyar után hamarosan elérjük a pisztrángtelepet, és szintén kiváló minőségű új útszakaszon a kanyarok beláthatóságát figyelembe véve érkezhetünk a Hámori tóhoz.

A vállalkozó kedvűek itt akár abszolválhatják az új Zsófia-kilátóhoz vezető utat, pompás panoráma lesz a jutalmuk. Hazafelé – különösen a hétvégi csúcsforgalomban – óvatosan ereszkedjünk le a Csanyik-völgyig. A Fagyöngy vendéglő után száz méterrel balra kanyarodva tudunk később rácsatlakozni a Hegyalja utcára, ahonnan a Baráthegyalja utca felé vegyük az irányt. Majd az Előhegy utcán juthatunk el a Róna utcáig, ahonnan a Szarkahegy utcára váltva eljutunk a lyukói elágazásig, melytől kezdve utunk megegyezik a korábbival.