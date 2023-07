Saját gyümölcsből igen

Vegyük például a meggyet. Az interneten fórumozók 400 forintos átlagárral számoltak, viszont a befőtt átlagosan 500–800 forintba kerül. Bár egy üvegbe nem fér bele egy kiló, de nem is egy üveggel számolunk ilyenkor. Vegyük még hozzá a cukrot, ami ugyancsak nem olcsó, a fűszereket, az áramot/gázt. És persze azt a sok időt, amit rászánunk a készítésre, remélve azt, hogy a hónapok alatt nem romlik el vagy forr fel. És ebbe még az üveg ára nincs is benne – írják. Persze legjobban az jár, akinek saját gyümölcse van, hiszen még ha a piacon bízunk is a termelők szavában, a nagyáruházakban nem tudjuk mindig ellenőrizni a gyümölcsök származási helyét. Nagy mennyiségű befőttet azok a családok fogyasztanak előszeretettel, ahol savanyúság helyett a húsokhoz kompótot tálalnak fel. A bejegyzések szerint az otthoni lekvár- vagy dzsemfőzés is annak éri meg, aki nagy tételben gondolkodik, mert az egész család szereti, pár üve­gért nem érdemes belekezdeni. És ott vannak még a divatos díszítéssel rendelkező befőttesüvegek is, melyek árának csak a pénztárca szabhat határt. A legolcsóbb, legegyszerűbb 720 milliliteres üveg tetővel, kerekítve, 300 forintos átlagáron kapható.

Érdemes megtanulni

Ha az árakat nem vesszük figyelembe, azzal természetesen nem lehet vitatkozni, hogy a saját magunk készítette szörp, lekvár, befőtt egészségesebb, mint a bolti társaik. Előbbiekben jó esetben nincsen tartósítószer, vagy ha van, csak kis mennyiségben. Ráadásul megfizethetetlen a nagymama által üvegbe zárt és polcra tett befőtt, savanyúság, lekvár, szörp. S az évek alatt magunk is megtanulhatjuk a befőzés csínját-bínját, a mamáinktól, édesanyánktól örökölt recepteket a magunk ízlésére formálhatjuk, és az élmény, hogy magunk csináltuk, persze pótolhatatlan.