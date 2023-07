Sűrűbb lett a mentősök munkája

Leskó Diána, a miskolci mentőállomás vezetője kérdésünkre elmondta, egy átlagos napon 180-200 riasztásuk van Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, most azonban ez a szám 30-50-nel emelkedett meg. "Az elmúlt időszakban tehát bőven kétszáz feletti a feladatunk. Ilyenkor jellemző, hogy az utcán eszméletét veszti valaki - főleg idősek -, de ez a meleg a fiatal és egészséges szervezetet is megterheli. Azt szoktuk javasolni, hogy aki teheti, ne is menjen ki az utcára, hanem maradjon otthon besötétített, hűvös szobájában. Az elmúlt hetekben Miskolc főutcáján találkoztunk olyan idősekkel is, akik csak sétálni mentek ki 11 és 15 óra között, és rosszul lettek a hőségben. Persze sokan nem tehetjük meg, hogy otthon maradjunk, így érdemes számítani arra, hogy a hőségben dekoncentráltabbak vagyunk. Érezhető, hogy nő a közlekedési balesetek száma is. Nyáron sokkal többen bicikliznek, motoroznak, sőt, megjelentek a rollerek is az utóbbi időben. Az erdősebb helyekre kirándulók bőven találkozhatnak kétkerekűekkel. A közlekedőket arra kérjük, hogy figyeljenek egymásra. A járókelők pedig legjobb, ha ügyintézés közben beiktatják egy-egy klímás helyiség vagy párakapu felkeresését amellett, hogy folyadék mindig legyen náluk – sorolta a hűtési lehetőségeket a szakember, aki kiemelte, ha valaki tó mellett szeretne szabad strandolni, inkább engedélyezett, kijelölt fürdőhelyet válasszon, társaságban menjen oda, hogy tudjanak segíteni egymásnak. A vízparton is a legfontosabb a folyamatos folyadékfogyasztás, valamint a tűző napsugárzás elleni védelem.