Bemutatjuk a mezőkövesdi Zsóry Gyógy- és Strandfürdőt. Parkolás, belépők, attrakciók és víz hőmérséklete – ezekkel foglalkozunk, hogy átfogó képet mutathassunk a döntéshez.

Hiába van nyár közepe, az ma már nem igaz, hogy ilyenkor egyre kevesebb idő áll rendelkezésünkre, hogy strandoljunk, hiszen számtalan fürdő nyújt élményt télen is. Ráadásul mindegyiknek van honlapja, ahol tájékozódhatunk az árakról, az attrakciókról és a nyitvatartásról. Ám ez nem mindig világos. Ismerjük a viccet, hogy ha a tanár azt kéri a gyerektől, írja fel a nevét egy lapra, akkor ezer kérdés merülhet fel a diákban: ceruzával? középre? nyomtatottal? nagyban? milyen lapra? az enyémet?... Biztosak vagyunk abban, hogy írásunk után is számtalan kérdése lehet az olvasónak, de azért megpróbáljuk a lehetetlent.

Fotó: Ádám János

A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő honlapján látható, hogy augusztus 27-éig a benti élményfürdőbe naponta délelőtt 10 órától este 7-ig léphetnek be a vendégek, a benti gyógyfürdőbe már délelőtt fél 9-től szintén este 7-ig engedik be a látogatókat. A kinti strandra szintén délelőtt fél 9-től mehetnek be a nyaralók, ám az este 8-ig nyújt lehetőséget a pihenésre. A medencezárás minden esetben fél órával a fürdő bezárása előtt van, míg a pénztár ablakát este 7-ig tartják nyitva.

Parkolás, attrakciók és árak

A Zsóry főbejáratánál ingyenes a parkolás, a hátsó bejáratnál található parkolóban azonban 1.600 Ft-ot kell fizetni a napi jegyért, de ehhez apróra van szükség, mert csak automata van felállítva.

Az alapjeggyel igénybe vehető a benti és a kinti gyógyfürdő, egy-egy gyermekmedence bent és kint, amik tíz éven aluliaknak készültek, egy hullámmedence és egy olyan élménymedence, amihez tartozik egy családi csúszda, valamint öt darab nagy csúszda, amiket mindenki kipróbálhat, akinek vállmagassága eléri a százhúsz centimétert. A területen létesítettek játszóteret is a tizennégy év alatti gyerekeknek. Mindez 4.400 Ft a felnőtteknek és 3.400 a gyerekeknek, a családi belépő 14.000 Ft két felnőtt és két gyermek esetén.

Fotó: Ádám János

Plusz szolgáltatások

Ha valaki az alapjegyen felül még kétezer forintot fizet fejenként (gyermekre, felnőttre egyaránt), úgy ők igénybe vehetik a fedett uszodát is, ahol található egy úszómedence (ez csak úszósapkával használható), egy élménymedence, amiben van fekvőágy, sodrófolyó, dögönyöző és hullámkeltő labda. Három csúszda is helyet foglal a komplexumban, amikből kettő szintén 120 centiméteres vállmagasság fölöttieknek készült, egy pedig szülővel együtt a piciknek is kipróbálható. Itt van még egy négyfős szauna is.

Napozóágyat ezer forintért lehet bérelni, amihez ezer forintot kell letétbe helyezni, az öltözőszekrény kulcsáért azonban csak szintén ezer forint letéti díjat szednek, ami, ugye, visszajár, ha visszavisszük a kulcsot, így tehát az öltözőszekrény használata ingyenes.

Ha a vendégek megéheznek, több vendéglátó egységnél kapható meleg főtt étel, akár menüben is. Étkezésre bent és kint is lehetőség van.