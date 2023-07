Idén is megrendezte az Újkazinci Baráti Kör többéves hagyománnyal rendelkező, nagyszabású szeniorsportnapját, a VII. Senior Sportkavalkádot, mintegy 300 fő részvételével, a Kolorcity Kazincbarcika Sport Club Arénájában. A sportversenyre 14 településről 20 csapat 212 versenyzővel nevezett.

Az ünnepélyes bevonulást követően a résztvevőket köszöntötte Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, Szabó Gergely, a B-A-Z. Vármegyei Közgyűlés alelnöke és Nagy Gábor, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vezetője. A rendezvény fő támogatója Göndör Judit rendezvényszervező volt.

Öröm a mozgás

– Az együtt mozgás öröme igazi közösségi élményt nyújt a Senior Sportkavalkádon, a szépkorúak sportfesztiválján. Ilyenkor a résztvevőknek mindig van alkalma új sportágakat kipróbálni. Az idősebb korosztály megmutathatja, hogy még van alkotókedve és energiája. Megvan bennük a verseny szeretete és a vetélkedés öröme is. Együtt nevetni, a nap végére együtt elfáradni, élményekkel gazdagon hazatérni, erről szól ez a rendezvény – nyilatkozta szerkesztőségünknek Kálmán Vilmosné, az Újkazinci Baráti Kör vezetője.

– Az eseményen több kazincbarcikai közösség és sportoló is részt vett, de érkeztek Debrecenből és Nyíregyházáról is. Több klubot a település vezetője, polgármestere is elkísért, és aktív résztvevői voltak a programoknak. Az egészség minden vonatkozását figyelembe vette a rendezvény színes programpontjaival.