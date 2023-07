Nyáron is nagyon sok az öngyilkossági kísérletek száma Magyarországon. A legfrissebb statisztikai adatok szerint 2019-óta folyamatosan növekszik a halállal végződő öngyilkosságok száma hazánkban. A Központi Statisztikai Hivatal legutóbb közétett adatok alapján az tényleges halállal végződő öngyilkossági kísérletek 2020 óta újra növekedni kezdett, ezzel évtizedek óta tartó csökkenő trend tört meg. A koronavírus-járvány és a karantén hosszú távú hatásáról, a társadalomban zajló folyamatokról a korcsoportos, területi, hónapra lebontott adatokból tudnak majd többet a szakemberek, de a különböző adatokat egymás mellé téve most is meglehetősen aggasztó kép rajzolódik ki.

Nem betegség, hanem okozat

Az öngyilkosság nem betegség, hanem cselekmény, leggyakoribb oka valamilyen mentális zavar. Ezért az öngyilkosság következtében meghaltak aránya a mentális egészség egyik legfontosabb indikátora. Az egészségi helyzet javulása Magyarországon az egyik legfontosabb fenntarthatósági cél, mivel minden más gazdasági és társadalmi folyamatra is erőteljesen kihat – hangsúlyozta a Boon.hu-nak egy lelkisegély szolgálatnak dolgozó szakember.

Sokan szégyellik

Szerinte még mindig sokan szégyellik és gyengeségként élik meg a mentális problémákat. Azt is elmondta, hogy nagyon sok krízisben lévő emberrel találkoznak 24 óra leforgása alatt.

„A karantén óta ez a szám valóban jelentősen növekedett, azt tapasztalom, hogy még a jó szociális hálóval rendelkezők is egyre gyakrabban keresnek fel minket” – mutatott rá. Azt is elmondta, hogy Ha valaki azonnali veszélyben érzi magát vagy bárki más veszélyben van, azonnal hívjon mentőt vagy a rendőrséget. Fontos, hogy ne tartsa magában az érzéseit és gondolatait.

„Egy krízisben lévő ember keresse meg a bizalmas barátait, családtagjait vagy egy mentális egészségügyi szakembert, akivel megoszthatja, hogy éppen mi történik vele” – hangsúlyozta. Arra is kitért, hogy a 24 órás lelkisegély szolgálatot is igénybe lehet venni, azonban ez csak tűzoltás, hosszútávú megoldás érdekében fontos, hogy a pácines minél hamarabb forduljon szakemberhez, mint például pszichológushoz, pszichiáterhez vagy mentális egészségügyi szakemberhez. „Ők képzettek a mentális egészségügy terén és segíthetnek abban, hogy megérte és kezelje az érzéseit a beteg, és megtalálja a legmegfelelőbb támogatást és kezelést a helyzetére” – mondta. A szakember leszögezte, hogy az öngyilkossági gondolatok komolyak és azonnali figyelmet igényelnek. „Ne habozzon segítséget kérni a kliens, még akkor sem, ha úgy érzi, hogy nincs remény. Számos ember és erőforrás áll rendelkezésre, hogy segítsen megtalálni a megfelelő utat a gyógyulás és a támogatás felé” – húzta alá.

Nemzetközi kitekintés

2000 és 2018 között a legtöbb uniós országban csökkent az öngyilkosság következtében meghaltak aránya. A visszaesés Litvánia és Lettország után Magyarország esetében volt a legjelentősebb, azonban a hazai adatok a csökkenés ellenére is kiemelkedően magasnak mondhatóak. 2018-ban Magyarország öngyilkosság okozta halandósága a harmadik legnagyobb volt az Európai Unióban, hazánkban százezer lakosra 13-mal több halálozás jutott, mint a legalacsonyabb értékkel rendelkező Máltán. Magyarország 17-es értékénél csak Litvánia és Szlovénia mutatója kedvezőtlenebb. A legalacsonyabb értékeket a mediterrán országokban (Málta, Ciprus, Görögország) mérték. A legalacsonyabb halálozási arányszámmal rendelkező Máltához képest Magyarországon 2018-ban százezer lakosra a férfiaknál 23-mal, a nők esetén 6-tal több halálozás jutott.

Segítségre van szüksége?

Ha öngyilkossági gondolatai vannak, hívja a 116-123-as lelki elsősegély telefonszámot.

Ha öngyilkossági szándéka van, hívja a 112-t!