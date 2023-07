Az első 3D-s rajzok annak idején úgy születtek, hogy várandós korában otthon töltött sok időt és unaloműzőként kezdett el foglalkozni a rajzolással – kezdte a történetet Mónika. Először Marcello Barenghi festőművész nyomdokaiban indult el, a művész rajzait másolta le 2015-ben. Akkor még azt sem tudta, hogy pár évvel később tetoválással fog foglalkozni. Bár sokan elismerően nyilatkoznak a képeiről, ő sosem elégedett magával és nem is tud mit kezdeni a dicsérettel, nem tudja jól kezelni állítása szerint. Ha már a szignót réteszi a grafikára, utána már nem nyúl bele, később sem javítgatja, azt befejezettnek nyilvánítja – tudatta Mónika.

Hozzátette: az tükröt mutathat arról az időszakról, hogy éppen abban az évben milyen szinten volt és azóta mennyit fejlődött. Véleménye szerint minden műalkotás egyedi, mint ahogyan a nézők sem egyformák. Az a vád is érte már, hogy a másolás nem művészet, ez is egy vélemény, de az ő pozitív hozzáállásán nem változtat – vélekedett az alkotó.

Kellett hozzá egy csalódás

Fiatal lányként érte egy érzelmi csalódás, az hozta az életébe a rajzolást, ami segített felejteni és kiváló terápiának bizonyult. Aztán külföldön élt, hajón dolgozott évekig, akkor egyáltalán nem rajzolt. Bár kemény volt a munka, de az egy nagyon inger gazdag környezet volt, ahol sosem unatkozott, mindig volt feladat és közben világot is látott – mondta Mónika. Ehhez képest amikor hazajött Magyarországra, majd várandós lett első gyermekével 2009-ben, túlságosan elcsendesedett körülötte minden. És azt is meg kellett szoknia, hogy már nincs egyedül, nem neki kell az összes ügyes-bajos dolgot, problémát megoldania, hiszen ott volt a férje. A férfi, aki most is mindenben támogatja, a tehetségét hagyja kibontakozni.

Mónikának három gyermeke van, két lány és egy kisfiú. A nagy lánynak nincs türelme ehhez a tevékenységhez, ami sajnálatos, mert tehetsége lenne hozzá, a középső lányon látszik, hogy talán anyukája nyomdokaiba lép, mert szívesen rajzol és színez, a kicsi fiú – aki még óvodás - inkább műszaki beállítottságú.

A pörgős életet felváltotta valami más

Tehát a befelé figyelésé lett a főszerep, így jött a rajzolás ötlete és akkor vett egy doboz pasztell krétát, majd fotók alapján kezdett portrékat rajzolni. Mai szemmel nézve azok még tele voltak hibával, de akkor jónak érezte a teljesítményét. Mivel nem kísérte végig az életét az alkotás, hiszen annak csak bizonyos szakaszaiban rajzolt – 2000-ben, 2009-ben, 2015-ben, 2023-ban -, ezért úgy hiszi, nem a technikája fejlődik, inkább a látásmódja változik az évek folyamán. Nem az a szabály érvényesül, hogy minél többet alkot, annál jobbak lesznek a művei – tette hozzá Mónika.