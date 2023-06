A SZEnergy Team ugyanis neves európai egyetemeket is megelőzve - 22 nemzet csapatát maga mögé utasítva - önvezető és városi kisautó kategóriában is első helyen végzett. Ez utóbbiban ráadásul saját tavalyi világcsúcsát is megdöntötte új, 291 kilométer/kilowattórás világrekordjával.

Nem volt kérdés, hogy mellé állnak

Az egyedi fejlesztésű autó nagyon sok technológiai újdonságot tartalmaz, melyek valószínűleg később megjelennek majd a sorozatgyártott járművekben is - mondta Soós Tibor, a Zenit-Auto Rent Kft. ügyvezető-tulajdonosa. Egyebek mellett olasz, német, francia egyetemek épített járműveit hagyta maga mögött a csapat, jóval kisebb anyagi támogatottsággal, de a magyar virtussal felvértezve. A Zenit-Auto Rent azért karolta fel a fiatal versenyzőket, az autó megalkotóit, hogy el tudjanak jutni a versenyre, és mert nyitottak az innovatív megoldásokra, és fontos számukra az energiahatékonyság – jegyezte meg az ügyvezető.

Mindenkinek óriási dicsőség

A SZEnergy Team a győri Széchényi István Egyetemen oktatói mentorálással tevékenykedő hallgatói csoport. Az egyetemen a járműipari szakterületeken folyó hallgatói fejlesztő-kutató tevékenység egy részét fogja össze. Kiemelten az alternatív -és alternatív energiával hajtott versenyjárművek fejlesztésével foglalkozik. Céljuk, hogy az elektromos járművek hatékonyságát fejlesszék és a technológia életképességét bizonyítsák. Versenyautójukkal tavaly és idén is világrekordot állítottak fel. Az egyébként teljes létszámáéban 30 fős fejlesztő csapat miskolci tagja Lubinszki Zsombor a győri Széchenyi István Egyetem hallgatója, a SZEnergy Team gépészeti tervezője. Kérdésünkre elmondta, hogy az autó kifejezetten a Shell Eco-Marathonra készült, amely a legnagyobb hatékonysági verseny a világon. Az nyer, aki a legnagyobb távot képes megtenni 1 kilowattóra energiával – tudatta Zsombor. Nemcsak az előrehaladás volt a pálya teljesítésének kritériuma, önjáró módban például a meghatározott útvonalon akadályokat kellett kikerülnie az autónak. Litium-polimer akkumulátorokban tárolják az energiát, amely hajtja a járművet. A tervezéstől a megépítésig az összes folyamatot ők csinálták végig. A menetkész tömege 95 kilogramm, a légellenállási együtthatója a lehető legoptimálisabb, erre mutat áramvonalassága is, hogy átcsússzon rajta a menetszél. Ezért is van csepp alakja a járműnek – tette hozzá Zsombor.