Az ENSZ Közgyűlése 2014. december 11-én, 177 támogató ország egyhangú szavazatával június 21-ét a jóga világnapjává (nemzetközi jóga nap) nyilvánította.

Azóta ezt a napot a világ egyik legnagyobb szabású, egészséget és jó közérzetet szolgáló rendezvényeként tartják számon. Erről a miskolciak is meg vannak győződve. A miskolci nemzetközi jóga nap rendezvényén a bemelegítés előtt a résztvevőkkel beszélgettünk.

Keresi a helyét

Galkó Márta elmondta, hogy ő 1989 óta jógázik. Kis csoportban, a megyei kórházban szervezett csoportban mozgott, de ott már véget ért ez a tevékenység, most keresi azt a helyet és közösséget, ahová be tudna csatlakozni. A közösségi oldalon olvasott erről a rendezvényről és ellátogattam ide - mondta. Azért kedveli ezt a mozgásformát, mert „ szinte minden izmot megmozgat a jóga és a légzésünk szabályozásával egy nagyon kiegyensúlyozott állapotba juthatunk és a meditáció annyira kikapcsolja az ember idegrendszerét és agyát, hogy teljesen kipihent állapotba tudunk ettől kerülni. Én legalábbis így érzem” - mondta.

A jógával az ember valódi énidőt tud szánni magára.

Itt csak saját magunkra kell figyelni, ez a lényege a dolognak, hogy elengedjünk minden napi problémát, minden gondot és amíg a foglalkozás tart, addig csak befelé figyelünk

– tette hozzá. Elmondása alapján mint minden más tornát csoportban jobb végezni, ha egy jó, segítőkész csoport kialakul, ez egy összetartó erő tud lenni és ösztönzőleg hat. „A lazító zene pedig hozzájárul ahhoz, hogy minél jobban és minél hamarabb el tudjunk lazulni” – hangsúlyozta.

Így van ezzel Márkus Katalin is, aki már lassan egy éve jógázik. „Igazából nekem a munkámból adódóan a jóga a legmegfelelőbb mozgásforma, mert én masszőr vagyok, meg pedikűrös és egy állandó fizikai munkát végzek és azt szerettem volna, hogy az izomzatom rendbe legyen, illetve az ízületeim is, meg a szalagok és ezt a mozgásformát találtam a legtökéletesebbnek”- mondta. Elmondása szerint nem kedveli az olyan sportokat, ahol ugrálni kell és dinamikus mozgást végezni. „Az elcsendesedés számomra nagyon fontos, hiszen napi 8-9 órát emberek között és emberekkel dolgozom és folyamatosan kapcsolatban vagyok velük. Jó egy kicsit csak magammal foglalkozni” – mondta. Majd hozzátette „Miskolcon járok egy egyesületbe, a Simran Jógaszigetbe és nagyon szeretem. Amit én akartam kapni egy sporttól, mozgásformától, azt itt maradéktalanul megkaptam a jógában”. Hogy hányszor érdemes egy héten ezt a mozgásformát űzni, arra azt válaszolta, hogy ő ugyan csak egyszer tudja beiktatni egy héten a jógát, de azt gondolja, hogy heti három alkalomra szükség lenne. „Én azért választottam a jógát, mert az izomzatot is fenn tudjuk tartani és jól is érzi magát az ember, le is fárad egy foglalkozás után, de el is lehet csendesedni úgy hogy közben mozgok”- emeli ki. Úgy véli, nagyon fontos, hogy mindenki megtalálja a neki megfelelő mozgásformát, mert mindenkinek szüksége van a mozgásra, a saját egészsége érdekében. És minél korábban kezdi valaki, annál jobb. „Én úgy gondolom, hogy nagyon jó, ha már a gyerekek elkezdik művelni a jógát, olyan három éves kortól már nyugodtan el lehet kezdeni, akár száz éves korig, vagy ameddig bírja”- mondta. Emellett persze a táplálkozásra is figyelni kell az egészségünk védelme érdekében. „És amit a legfontosabbnak tartok, az a vízfogyasztás, de ez függ a nemtől, életkortól, hogy van-e valamilyen krónikus betegség”- teszi hozzá. Ehhez a mozgáshoz különösebb felszerelés vagy öltözet nem szükséges, csak egy polifóm, kényelmes ruha és cipő. „ Én zokniban vagy mezítláb szoktam végezni a gyakorlatokat, ami azért is praktikus, mert a talpunkat is megmozgatjuk, egészen a fejünk búbjáig”- hangsúlyozza.