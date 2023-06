A kerek évfordulóhoz Macz János Zsolt tűzoltó ezredes, vármegyei katasztrófavédelmi igazgatón és Dócs Róbert tűzoltó ezredesen, a miskolci katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjén kívül többen is gratuláltak az ünnepeltnek.

Magyarsóki György 1979 végén került az Állami Tűzoltósághoz, s miután elvégezte a szakirányú képzéseket, tűzoltóparancsnok-helyettesként, majd tűzoltóparancsnokként szolgált Tiszaújvárosban. 1987-től nyugállományba vonulásáig a Miskolci Tűzoltóságot vezette, de a kapcsolatát ezután sem szakította meg a szervezettel. Rendszeresen felkeresi volt munkahelyét, s egy-egy baráti hangulatú találkozón, vagy hivatalos rendezvényen, mindig nagy érdeklődéssel hallgatja a tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet érintő változásokat. Alapítóként fontos szerepet töltött be a Miskolc város tűzvédelmének támogatására 1994-ben létrehozott „Szent-Flórián Miskolcért” Alapítvány Kuratóriumának munkájában, napjainkban pedig a kuratórium felügyelő bizottságának elnöki tisztségét tölti be az egykori tűzoltóparancsnok – számolt be a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján.