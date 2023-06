– Már nem is számoljuk, hogy hány madár halt meg a kezeink között ebben a szezonban, vagy akik el sem jutottak már hozzánk azért, mert megitatták őket – hívja fel a figyelmet a Fehér Holló Vadmentő Alapítvány és Természetvédelmi Mentőközpont közösségi oldalán.

– A madarak nyelvének a végén található a nyitott légcső. Ha víz kerül bele, akkor vagy egyből megfullad a madár, vagy aspirációs tüdőgyulladás következtében fog meghalni. Ha fiókát találnak, nem szomjasak, nem kell őket megitatni, az énekesmadár szülők sem itatják a fiókákat. Ha felnőtt, sérült madarat találnak, ők sem szomjasak, őket sem kell megitatni, főleg a kába állapotban lévőket nem. Tudjuk, hogy ha egy madarat találnak, egyből ez jut a többség eszébe: nem tudom, mit adjak neki enni, de legalább meg tudom itatni, abból baj nem lehet. Dübörög a fiókaszezon, így legyenek türelmesek, rengeteg hívás fut be minden szervezethez. Ha nem érnek el valakit azonnal, hívják a következőt. Addig pedig maximum csak helyezzék el biztonságban az adott madarat (cipősdoboz, lyukak nélkül, alá egy papírtörlő). Nagy szükség van arra, hogy minél több ember tudjon erről – hívják fel a figyelmet.

Messziről is odarepülnek a tálakhoz

A magyarországi madarak többsége minden egyes nap többször is iszik és fürdőzik – ami pedig nagy kihívást jelent számukra a száraz nyarakon, valamint a csapadékmentes téli időszakokban – írja az agraroldal.hu. Éppen ezért fontos, hogy segítsük a madarak itatását, hogy nemcsak télen, hanem egész évben érdemes figyelmet fordítanunk az itatásra. A madarak a téli fagyok idején élelmet még csak-csak találnak, de vizet már nagyon nehezen, főleg akkor, ha se hó, se zúzmara nincs. Kevesen tudják, de az általunk kihelyezett magvak kevés víztartalommal rendelkeznek, ezért azok nem elegendők ahhoz, hogy nedvességhez jussanak a madarak. A madarak itatásával ráadásul magunknak is jót tehetünk, mivel a jó helyre kihelyezett víz mágnesként vonzza a szárnyasokat, így gyorsabban odaszoknak a kertünkbe. A nyári nagy melegben megfigyelhető, hogy akár nagyobb távolságokról is érkeznek madarak a vízzel feltöltött itatóhoz, ezért, ha egész évben itatunk, akkor a madarak biztosan állandó vendégeink lesznek, így könnyebben megfigyelhetjük, fotózhatjuk őket – javasolja a szakportál.