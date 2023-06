Idén nem volt megszabva, hogy milyen étellel lehet versenybe szállni. A lényeg az volt, hogy a helyszínen készüljön el, adott idő alatt. A fiatal férfiakból álló csapat kapitánya, szónoka Szentpéteri Gábor elmondta, hogy havonta többször is együtt főz a baráti társaság, illetve többségüknek vendéglátóipari végzettsége is van, ezért kellő gyakorlatuk van már ebben. A mostani felállásban négy fő alkotta a csapatot, valamennyien felsőzsolcai lakosok, név szerint: Berecz László, Hajdú Zsombor, Rusz Bálint és Szentpéteri Gábor.

Nem volt opció, nyerni jöttek

Tavaly is első helyezettek lettek, ezért nagy reményekkel indultak idén is. Nem csalódtak, hiszen megint az ő ételük bizonyult a legjobbnak a zsűri értékelése alapján – tudatta Gábor. Egy újragondolt halászlét főztek, amely pontyból, keszegből és kárászból készült. A halat maguk fogták a Csorba-tavon – avatott be. Tálaláskor nem a hagyományos ponty, hanem harcsafilé volt a tálon. Díszítésként agar-agarral volt behúzva a halászlé. (Az agar-agar egy zselatin szerű színtelen-szagtalan összetevő.) Továbbá babcsíra is volt a leves tetején. Mellé kínáltak kétfajta hegyes erős paprikát, illetve csípőspaprika készítményt, valamint tejfölt és citromot is.

Ami még különlegessége volt az ételnek, hogy helyben – kemencében – sütött pizza kenyeret is tettek hozzá. A hordozható kemencét, amely szintén saját munkájukat dicséri, egy utánfutón hozták a rendezvényre – hangsúlyozta a főző csapat vezetője. Hozzátette: semmit sem bíztak a véletlenre, azért jöttek, hogy győzzenek.