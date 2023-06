Siófok 14 perce

Edda Művek, BSW és Lights off Megaday hétvégén a Plázson

A siófoki Plázs most következő hétvégéjén pótolhatjuk a múlt heti vihar miatt elmaradt BSW és Lmen Prala koncertjét, de jön T.Danny és természetesen Metzker Viktória is. Szombaton az Edda Művek felel a kifogástalan hangulatért, hajnalba pedig a Lights off Megaday és a Wannabe Beach ütemeire csúszhatunk át. Szombaton indul a Tezenis Beach Party sorozat is, melynek az első fellépője BÖBE lesz.

Forrás: MW Fotó: Unger Tamás

Pénteken duplázásra számíthatunk a Plázson, már ami a Nagyszínpadot illeti: T. Danny érkezik egy élő nagykoncerttel, utána pedig a múlt héten, a vihar miatt elhalasztott BSW koncertet pótolhatjuk. A vendég ezúttal is Lmen Prala lesz. Amint az péntekente megszokott, a koncert után az Arénában dübörög a Metzker Viktória & Friends, ahol KKevin lesz a party királynő vendége. Másnap érdemes már korán ledobni a strandtörülközőt a Plázs homokos partján, ugyanis most szombaton debütál a Tezenis Beach Party sorozat a Tezenis Stage-en, ahol első fellépőként BÖBÉT köszönthetjük. Egy strandolással teli nap után, naplementekor a magyar rock legenda, az Edda Művek slágereire rophatjuk a homokban, a megfelelő bemelegítésért Dj Dominique kezeskedik. Július 1-jén berobban a Lights off Megaday is, ahol két helyszínen váltják egymást a fellépők. Az Arénában Metzker Viki, Regan Lili, Jauri, Yamina, Bréda Bia, Stephanie és Elektra biztosítja az ütemeket, míg a Clubban Szecsei, Strong R., Czaga és Dony játszanak. Mindeközben a Plázs Music Teraszon a Wannabe Beach idézi meg a ’90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereit.

