A fotón egy Amata phegea - fehérpettyes álcsüngőlepke látható, amelyből meglehetősen sok van mostanában nem csak a Miskolchoz közeli Bükk erdeiben, de a városban is. Ezt a példányt ma reggel fotózta kollégánk. Amely meglepő, hogy általában a lepkék nem engedik túl közel az embert, nagyon óvatosan kell közelíteni, hozzájuk, hogy megfigyelhetőek legyenek. Azonban úgy tűnik a fotó tárgya cseppet sem félt az idegentől, jól tűrte az okostelefon kameráját. Közben azt is megtudtuk egy szakértőtől, hogy a jelenség nem ritka, most rajzik, ezért sok van belőle, így akár a belvárosban is találkozhatunk a fehérpettyes álcsüngőlepke egyedeivel.