Az Ady Endre Művelődési Házban 17 órakor kezdődő programmal a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Bársony János úti tagóvodájának alapítványát szeretnék támogatni. A jótékonysági rendezvény megvalósulását a művelődési ház is segíti a színházterem ingyenes biztosításával. Az előadás teljes bevételét a Bársony János úti Tagóvoda alapítványa javára ajánlják fel.

Már máskor is segítettek

Hutter Lindával, a 4 Dance Club Tánc és Musicalstúdió vezetőjével már több évre visszanyúlik a kapcsolat, amely még a Százszorszép Óvodában kezdődött – avatott be Nagy Eleonóra, a MIÓVI Bársony János úti Tagóvoda tagintézmény vezetője. A táncpedagógus korábban is támogatta az óvoda alapítványát és az intézményt. Ősszel pedig megegyeztek abban, hogy a Bársony ovinak is felajánlja azt a segítséget. Az energiaválság miatt – nem volt fűtés a művelődési házban - tevődött júniusra az időpont – emelte ki az óvodavezető. A musicalre megváltott jegyek árából befolyó teljes összeget megkapja az óvoda alapítványa.

Apránként: amikor tehetik, fejlesztik

A pénzt udvari játszó eszközök megvásárlására, telepítésére fordítják – hangsúlyozta Nagy Eleonóra. Hozzátette: 2019-ben sajnos sok játékot le kellett bontani, mert nem volt már megfelelő az állapota. Pótolni csak szülői támogatással, képviselői alapból vagy pályázat útján tudják a nyolc csoportos intézményben, ahová kétszáz gyermek jár.

Díjnyertes előadást láthatnak a nézők

Az első jótékonysági előadásuk októberben volt a Százszorszép Óvoda részére, ahová gyermekei is járnak – mondta Hutter Linda. A táncpedagógus hozzáfűzte: szülőként azt tapasztalta, hogy az intézményben kevés az udvari játék. Kevés pénze van az óvodának arra, hogy fejlessze az eszközöket. Az ötlet és az előadás így jött létre, ennek a célnak a megvalósítására, hogy legyen hinta, csúszda, homokozó. A rendezvény sikeres volt és ami fontos, akkor sem kellett terembérletet fizetniük az Ady Endre Művelődési Házban, mint ahogyan ezúttal sem. Az akkori bevételt Simon Gábor önkormányzati képviselő megduplázta, így lett kerek az összeg – emelte ki a táncstúdió vezetője. A Bársony Óvoda Alapítványa is megkereste őket, hogy hasonló problémával küzdenek és szeretnének segítséget kérni. Mivel fennállásuk 25 éve alatt mindig fontos volt számukra a jótékony cél, azonnal igent mondtak – hangsúlyozta Hutter Linda. A Mamma Mia! egy könnyed, nyári darab, amelyet négy évvel ezelőtt állítottak színpadra először és korábban díjat is nyertek vele a zenés színpadok országos fesztiválján. Nagy az érdeklődés már előzetesen is, ezért telt házra számítanak – jegyezte meg a stúdió vezetője.