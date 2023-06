A kis zsákfaluban ugyanis már tizennyolcadik alkalommal rendezik meg a gombafesztivált, amit ezúttal is összekötöttek a falunappal. A főzőverseny már reggel nyolc órakor elkezdődik, ezzel párhuzamosan azonban az amatőr labdarúgó tornát is elkezdik. A hagyományokat folytatja megkoszorúzzák a díszpolgár, dr. Kovács Béla emléktábláját, az ünnepi megnyitó előtt pedig a színpadon sörivó versenyt is tartanak.

Egy mázsát szedtek

– Hosszú évek után végre a sikátori és a környező erdőkben volt kellő mennyiségű gomba – fogalmazott az előkészületekkel kapcsolatban Kocsik László Csaba, Kissikátor polgármestere. – Bő egy mázsát szedtünk, amelyből csapatonként egy-egy kilót adunk a főzőverseny résztvevőinek. A többiből pedig egy hamisítatlan sikátori gombapörköltet készítünk, amelyből a hozzánk érkező vendégeket fogjuk megkínálni.

A kora délutáni órákban a versenyek eredményhirdetéseit tartják meg, majd amatőr művészeti csoportok lépnek fel Kissikátorban. 15 órakor kezdődik Pepe Bohóc interaktív gyermekműsora, ezután pedig Bunyós Pityu lép fel. Nem sokkal öt óra előtt egy latin táncbemutató szórakoztatja a közönséget, 17.30-tól pedig a Nagyanyám Blues-A koncertezik. A tombolasorsolás után érkezik a nap sztárvendége, este fél kilenctől a Takáts Tamás Blues Band ad nagykoncertet, a gombafesztivál pedig a szokásoknak megfelelően egy retro discoval zárul.