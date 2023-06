Ha ezen túl vagyunk, akkor jöhet a következő lépés, az otthon. Itt is próbáljuk először semleges terekbe közel engedni őket egymáshoz, akár legyen az a háló vagy a fürdőszoba. Először hagyjuk, hogy az ajtón keresztül megszokják egymás szagát. Szerezzünk be ilyen kis elválasztókat is, mint a kisbabák számára, és az első időben csak ezen keresztül hagyjuk, hogy interakcióba lépjenek az állatok. Ilyenkor igyekezzük figyelni, hogy milyen jeleket mutatnak a kutyák: izgatottak, kíváncsiak, esetleg félnek? Ha pár napig jól működik ez a szeparált ismerkedés, akkor ismét előre léphetünk. Az elején érdemes pórázon keresztül hagyni a kontaktálást, hiszen így könnyebb közbelépni, ha valami baj lenne. A legkisebb jelre is figyeljünk, mint mondjuk a merev tartás. Ha az agresszió kialakulását látjuk álljunk közéjük és határozottan jelezzük a “NEM!”szóval, hogy hagyják abba. Ha megfelelően cselekednek, mindig jutalmazzuk őket, akár étellel, akár figyelemmel. De soha ne tegyünk különbséget a kettő között, nehogy féltékenység alakulhasson ki köztük. A későbbiekben is figyelj oda, hogy a két kutya semmiben ne versenyezzen egymással.

A szimpátia megőrzése

Túl vagyunk a kezdeti nehézségeken, de mégis hogyan tartsuk meg ezt a békét? Jöhet a jogos kérdés. Fontos lépés, hogy hozzunk szabályokat, amelyeket aztán be is tartunk és be is tartatunk a kutyákkal. Különböző személyiségéket és életstílusokat kell összehozni és egységben is tartani, ráadásul hosszú távon, ami nem mindig egyszerű feladat. A már említett féltékenység megakadályozása a későbbiek során is nagyon fontos lesz. Nem tudjuk pontosan, hogy az emberekhez hasonló féltékenységet élnek-e át a kutyák, de nagyon hasonló viselkedést tudnak tanúsítani. A versengés, akárcsak a testvérek között, egy bizonyos szintig természetes dolog, azonban meg kell tartani az egyensúlyt. Idővel az állatok úgyis kompromisszumot kötnek, attól függően nekik mi a fontos.