A kutya önszántából soha nem mozogna a tűző napon a nagy kánikulában. Ha mégis ezt kell tennie, akkor tudnunk kell, hogy mindezt nehezebben viselik a nagyobb testű, sötét színű kutyák, mint a kisebb testű, világos színűek. A kutya nem tud izzadni, ami komoly nehézséget okoz számára, mert pusztán a lihegéssel történő hővesztés néha bizonyos körülmények között nem elegendő, ilyenkor az állat keresi a hűvös helyet, padlót, amire ráfeküdve hűtheti magát, Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője néhány apró praktikát osztott meg a kisállatok védelmében.

Mindig legyen friss vize

A legfontosabb, hogy a nagy nyári hőségben se feledkezzünk el a játékról és a nagyobb sétákról, melyeket kora délelőttre és késő délutánra időzítsük, forró aszfalt helyett a tappancsok épségéért a fűben érdemes sétáltatni, állatunk számára mindig legyen hűvös hely, ahova a napsugárzás elől szabadon el tud bújni, kedvencünknek az élelem mellé naponta többször friss ivóvizet kell biztosítani, lakásban tartott állatok esetén reggel – munkába menet előtt – sötétítsünk be, hogy ne forrósodjon be a szoba. Ha megtörtént a baj, és látjuk, hogy a háziállat intenzíven liheg, a nyelve állandóan kilóg a szájából, színe sötétebb a megszokottnál, akkor a baj lehet hőtorlódás vagy akár hőguta is. Nyári kánikulában az oldalán fekvő, intenzíven lihegő, eszméletét vesztett állat rendszerint hőguta vagy napszúrás áldozata. A gyors folyadékpótlás és az állatorvosi segélykérés életmentő lehet ebben az esetben.

Veszélybe kerülhetnek kedvenceink

A kánikula nemcsak az emberekre, hanem az állatokra is hatalmas veszélyt jelent. Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos arra kéri a lakosságot, hogy a forró időjárás beköszöntével mindenki fordítson fokozott figyelmet az állatok egészségének megóvására. A nappali csúcshőmérséklet idején a nem megfelelő körülmények között tartott házi kedvencünk egészsége ugyanis komoly veszélybe kerülhet, ha nem vagyunk kellően körültekintőek, valamint nem tesszük meg a szükséges óvintézkedéseket. Autónkban 5-10 perc alatt akár 60 Celsius-fokra is felemelkedhet a hőmérséklet, ami a bent tartózkodó élőlények számára hosszabb távon akár végzetes lehet, éppen ezért ne hagyjunk se embert, se állatot a járműben. Az állat számára mindig biztosítsunk hozzáférhető vizet, amit időközönként cseréljünk, hogy az ne melegedjen fel.