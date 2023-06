Ötven éve, 1973. június 10-én volt Magyarország első rockfesztiválja Diósgyőrben, erre emlékeznek a napokban. A Rock 50 Fesztivált épp az évfordulón tartják. A jubileumi héten filmvetítést is rendeznek az Uránia-Béke Art Moziban, Miskolcon.

Elsőként a Woodstock című film látható. Talán senkinek nem kell bemutatni az első Woodstock Fesztivál kulturális jelentőségét és hatását. A korához képest a lehető legfilmszerűbb élményt nyújtó alkotás ugyan a nyitó és záró előadásokon kívül nem őrzi meg a valós idősorrendet a színpadon, válogatása így is lenyűgöző. Richie Havens kezdése után olyan koncertekbe nézhetünk bele, mint a Canned Heat, Joan Baez, a The Who, a Sha-Na-Na, Joe Cocker, Country Joe, Arlo Guthrie, a CSN trió, a Ten Years After, a Jefferson Airplane, John Sebastian, a Santana, a Sly and the Family Stone és Janis Joplin. A fesztivál méltó lezárásaként Jimi Hendrix minden idők egyik, ha nem a legjobb zenei élőshowját szolgáltatta, benne az amerikai himnusz gitárszólós verziójával. Az Oscar-díjas alkotást Roger Ebert az addig készült legjobb amerikai dokumentumfilmnek nevezte. Rendező: Michael Wadleigh

A második film a sorozat részeként Radics Béla a megátkozott gitáros című lesz, amely nemcsak a virtuóz gitáros emlékét őrzi, hanem a hazai rock aranykorát is visszaidézi.

Szereplők: Rák Zoltán (mint Radics Béla), Király Attila, Trill Zsolt, Stépán-Kovács András, Zsurzs Kati, Dunai Csenge, Forgács Péter, Bede-Fazekas Szabolcs, Szabó Sipos Barnabás, Csernus Imre, Lakat T. Károly

