Az élelmiszerek beszerzésekor érdemes időt szánni arra, hogy meggyőződjünk a származásáról – javasolja F. Nagy Zsuzsanna fogyasztóvedelmi referens. Véleménye szerint csak magunkban bízhatunk teljes mértékben, bár számos szervezet a NÉBIH és a Tudatos Vásárlók Egyesülete is rendszeresen tájékoztatja a fogyasztókat a biztonságos élelmiszerekről, akkreditált méréseik alapján - mondta. Tudatosítanunk kell magunkban, hogy az élelemtől függ minden. F. Nagy Zsuzsanna Hippokratészt idézte, hogy nyomatékosítsa mondandóját.

„Az ételed a gyógyszered, a gyógyszered az életed”. A fogyasztóvédelmi referens szerint vitaminjainkat és a szervezet számára szüksége ásványi anyagokat a legtermészetesebb módon kellene bevinnünk a szervezetünkbe, nem pedig vitaminkészítmények formájában, akkor kevesebb dolgunk lesz az egészségünkkel és az orvossal - hangsúlyozta.

Emellett, álláspontja szerint, felül kell vizsgálni a döntéseinket is, hiszen mi vesszük le az élelmiszereket a polcról a boltban, mi választjuk ki azokat, mi döntünk. A fogyasztóvédelmi referens azt javasolja, hogy termékcsoportok alapján haladva vizsgáljuk meg a háztartásunkban az élelmiszereket, hogy azoknál van e jobb, van-e egészségesebb, és nézzünk utána, hogy, hol szerezhető be a egészségesebb gabonából készült pl. pékáru. Ha hétről hétre ezt megtesszük más-más termékcsoporttal, akkor komoly eredményeket érhetünk el.

F. Nagy Zsuzsanna azt tanácsolja, hogy nem kell a reklámok után menni, pl. keleti fűszerekkel ízesíteni az élelmiszereket, hiszen vannak hazai, jó minőségű fűszerek is, melynek származását és összetételét is biztosan tudhatjuk. Emellett ha figyelünk és folyamatosan „takarítjuk” a szervezetünket, gyógynövényes teákkal, gyümölcs- és/vagy zöldséglevekkel, akkor az egészségre káros anyagok, salakanyagok nem fognak összegyűlni és kifejteni káros hatásaikat. Tudomásul kell venni, hogy a külföldről érkező élelmiszerek számos egészségre káros alapanyagokat hordozhatnak magukban, különösen a tengeri dolgok a vízbe dobott szennyeződések miatt már biztonsággal nem fogyaszthatóak– hangsúlyozta F. Nagy Zsuzsanna.

Majd elmondta, hogy a piacokon, helyi termelőktől beszerzett élelmiszerek tápértékben sokkal gazdagabbak, mint a nagy tételben, gyorsan előállított társaik. F. Nagy Zsuzsanna javasolja, hogy személyes kapcsolatot alakítsunk ki a piacon árulókkal és tájékozódjunk, mert még ott is kellemetlen meglepetés érhet, előfordulhat, hogy a nagybaniról szerzi be árúját.

A magyar élelmiszerbiztonsági rendszer nagyon jól ki van építve véleménye szerin, a szakemberek többször és több alkalommal is vizsgálódnak, hogy biztonságos élelmiszer kerüljön az asztalra. És mi magunk is több weboldal segítségével is meggyőződhetünk az élelmiszereink biztonságáról.

A szakember a nebih.gov.hu oldalt hozta példaként, ahol megtalálhatjuk az őstermelők listáját, valamint a jogsértések listáját és a visszahívásokat is, de a hatóság zöld számán vagy ímélben is jelezhetjük az észlelt jogsértéseket.

Tájékozódás, fogyasztási szokások megváltoztatásával el tudjuk érni, hogy az ételeink az egészség záloga legyen és maradjon is – összegezte F. Nagy Zsuzsanna fogyasztóvedelmi referens.