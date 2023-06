Kicsi György a Hegyalja 2050 Sportegyesület elnöke, mint főszervező mondta el, hogy nagy hagyománya még nincs a programnak, de bíznak a folytatásban. – Ez egy nagyon gyönyörű hely a rendezvény lebonyolításához, a kutyabarátok legnagyobb megelégedésére, hálával tartozunk Szerencs Város Önkormányzatának, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a parkot. Ötszáznyolc benevezett és százharminc fajta kutyának örülhetünk. Délelőtt kezdtük a bírálatokat, délután került sor a Best in Showra, ahol – egyebek mellett – kiválasztottuk a „Legszebb Magyar Fajtát,” a „fajtacsoportok győzteseit,” a „legszebb bébi-, kölyök és veterán kutyát,” végül a Best in Show, azaz a „kiállítás legszebb kutyáját” – sorolta Kicsi György.