Már igen korán, 16 éves korában elkezdte megvalósítani álmát, magántanuló lett és a fővárosba járt táncórákat venni, fejleszteni magát. Közben megalapította tánciskoláját, ami 25 éve töretlenül működik. Valójában már 3 éves korában tudta, hogy ha felnő, tánctanár lesz.

Hutter Linda ma már nem csak táncos koreográfiákat tanít kicsiknek és nagyoknak egyaránt, de színházi előadások is színesítik a palettát, mellyel az ország egész területén és határon túl is fellépnek. A 4 Dance Club Tánc és Musicalstúdió neve eggyé forrt a táncpedagógus nevével az évtizedek alatt. Számos rangos versenyen indulnak el és érnek el sikereket növendékei.

Hutter Linda a stúdió működtetése és a karrierépítés mellett háromgyermekes édesanya lett, két kisebb gyermeke óvodás, a legnagyobb 16 éves. A Kötelék című családi témákkal foglalkozó podcast-ben őszintén és nyíltan beszélt munkáról, családról, mindezek elegyéről és a szerencsés időbeosztásról. Továbbá arról is, hogyan lehet helyt állni egyszerre minden téren és sikereket elérni úgy, hogy közben a legnagyobb álmát valósítja meg az ember. Az is kiderül, hogy a gyerekkel vagy a szülővel könnyebb szót érteni és a válasz nem is annyira meglepő.

Hutter Linda táncpedagógussal Nagy-Hankó Kriszta beszélgetett.

