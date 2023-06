Az Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud döntőjében a dalkör arany, vezetőjük Demjén Gyula szóló kategóriában kiemelt arany minősítést ért el Hajdúszoboszlón. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat népdalversenyén pedig a berentei dalkör az ózdi selejtezőből továbbjutott a miskolci fináléba, ahol különdíjban részesült.

A magyar nóta a kedvenc

- Ebben az évben már körülbelül tíz fellépésen vagyunk túl és nincs szabadidőnk. A berentei nyugdíjas gála és a ki-mit-tud is nagyon jól sikerült. Továbbá Rudolftelepre és a vármegyei népdalversenyre hívtak még meg bennünket a közelmúltban. Közösségépítési céllal a kazincbarcikai Szenior Sport Kavalkádon is indultunk öt-hat fővel – sorolta Demjén Gyula, a Rozmarig Dalkör művészeti vezetője. - Az Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tudon slágereket énekelt a dalkör zenei alapra. Személy szerint én pedig magyar nótával léptem fel, mert a népdal a fesztivál jellegű rendezvényeken kevésbé népszerű.

A hagyományra alapoznak

A közösség és az éneklés sokat jelent a lelkes tagoknak, akik szinte minden próbán ott vannak.

- Mindenhol a dicséret hangján beszélnek a tíz hölgyből, a négy úrból és a tangóharmonikásunkból álló csapatról, akik között három kazincbarcikai is van. Büszke vagyok rájuk, hiszen 22 éve van együtt ez a kis társaság és idősödik. Két fő már csak a helyi rendezvényeken tud velünk tartani és sajnos nincs utánpótlásunk. Heti egy alkalommal próbálunk, fellépések előtt néha kétszer is. Tagjaink szeretettel, szívesen jönnek és ha már kimarad egy hét, akkor hiányolják a találkozást. Folyamatosan bővítjük a repertoárunkat népdalokkal, katonadalokkal, hazafias dalokkal, bányász dalokkal. Igyekszünk a hagyományokra építeni, ugyanakkor mindenféle rendezvényre, a közönség igényeire is felkészülni. Az énekek kiválasztásánál törekszem arra, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei dalkincsből merítsek. Szívesen kölcsönzünk dalokat Engi István kárpátaljai származású miskolci és Béres János edelényi népdalgyűjtő tárházából. Jelenleg éppen nekézsenyi népdalokat tanulunk, de körülbelül egy év szükséges ahhoz, hogy egy dalcsokor beérjen – mondta a dalkör művészeti vezetője.

A közösségépítés is fontos

Mozgalmasnak ígérkezik a dalkör előtt álló időszak.

- Július 12-re a felújított Vasgyári Közösségi Házba hívtak meg bennünket Miskolcra. Július 22-én pedig asszonyaink a berentei Tócsni Fesztiválon fognak besegíteni a sütésben, mivel a rendezvény jó magam és a dalkör kezdeményezésére jött létre. Rendszeresen hívnak bennünket falunapokra, ahol önálló 30-40 perces műsort adunk. Azért, hogy erősítsük a közösséget most szalonnasütést tervezünk. Szeretnék a dalkörrel bekapcsolódni az Életet az éveknek vármegyei nyugdíjas tagszervezetének életébe, akikkel el tudnánk utazni egy napra üdülni Siófokra és hajókirándulásra Tokajba. Szeptemberben szeretném a Berentei Pincenapokat újra életre hívni, ahol Gáspár Anni nótaénekes társammal lépnék színre. Magyar és cigánynótákat adnánk elő. A saját dalos találkozónkat pedig október 14-én fogjuk megrendezni – osztotta meg Demjén Gyula.