Minden évben vonzó program a hívő fiatalok számára az AkroFeszt, amit idén június elején rendezett meg szokott helyén, az Akropolisz Szabadtéri Színpadon a Miskolci Egyházmegye Görögkatolikus Missziós Irodája. Ebben az évben több ponton is kapcsolódott a rendezvény a pápalátogatásokhoz. Az áprilisban Ferenc pápa részvételével tartott ForrásPont Ifjúsági Találkozó két fellépője mellett Fábry Kornél atya, a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) főtitkára, az Országos Lelkipásztori Intézet vezetője tett tanúságot az Istenbe vetett bizalom erejéről Miskolctapolcán.

„A hit szó görög megfelelője a pisztisz, és ugyanezzel a szóval illetik a bizalmat is görögül. Tehát hinni azt jelenti, mint bízni Istenben, ami mindenre, az egész életünkre kihat – mondta tanúságtételében Fábry Kornél. »A hit pedig alapja annak, amit remélünk, bizonyítéka annak, amit nem látunk.« (Zsid.11,1) – definiálja a Biblia. A fő kérdés azonban, hogy amiben hiszünk, az igaz-e, vagy sem. Sokan hisznek abban, amit nem látnak, és mégis tévednek. Ilyen például a babona. Ebből is látszik, hogy nem mindegy, hogy miben hiszünk, mert az alapján fogunk élni. Különösen, ha a halál utáni életről van szó.”

Kell lennie teremtőnek

A véletlennek jóval kisebb az esélye, mint annak, hogy valaki megteremtette a világot.

„A keresztény hit kinyilatkoztatott valóság. Az anyag nem tud létrehozni törvényt, hanem a biológia, a kémia és a fizika egy felsőbb törvénynek engedelmeskedik. Ebből az következik, hogy kell lennie egy szellemi létrehozónak. Egy olyan valakinek, aki az egész törvényt kitalálta, és megteremtette a világot a semmiből. Sokkal kisebb az esélye annak, hogy véletlenül jött létre ez a rendezettség az univerzumban, mint hogy létezik egy teremtő. A legjobb példa erre a DNS, ahol milliárd variációban kapcsolódhatnak össze egymással a kromoszómák. Mégis úgy állnak össze, hogy élőlény születik belőle. Mindannyian egyszeri és megismételhetetlen csoda vagyunk. Ha Isten alkotta a világot, akkor természetes, hogy az ember vágyik rá, hogy kapcsolatba tudjon vele kerülni. Fordítva is igaz ez. Hiszen miért is alkotott volna az Atya embert a saját képmására, ha nem akart volna kapcsolatba lépni vele? Azok, akik nem hisznek abban, hogy van túlvilág, nehezen képesek megtapasztalni a gondviselést. Keresztényként viszont azt is mondhatjuk, hogy a véletlenen keresztül Isten mosolyog” – emelte ki az atya.

A hit kapaszkodót ad

A hit képes átsegíteni a legnehezebb élethelyzeteken is.

Fotó: Detzky Anna

„A papság is hit kérdése, amiben minden momentumnak jelentése van, de a kívülállók számára csak papolásnak tűnik. Onnantól kezdve, ha én papként nem vagyok róla meggyőződve, hogy minden szentmise végtelen értékű, hitkrízisről beszélünk. A hit tehát azt jelenti, hogy akkor is bízunk Istenben, ha nem értjük, hogy mi a szándéka velünk. Emiatt érdemes vele konzultálni, vagyis imádkozni minden jelentős életesemény előtt. Ehhez pedig alázat kell, ami nem más, mint a valósággal való harmónia, hogy nem a saját erőnkben bízunk. A hit igazán a határhelyzetekben mutatkozik meg, és átsegít sok nehéz szituáción. A járványhelyzet alatt mindannyian megtapasztalhattuk, hogy nem mi tartjuk kezünkben a saját sorsunkat. A Google keresőmotorjai pedig visszaigazolták, hogy a legtöbb keresés abban az időszakban az ima és Isten szóra érkezett. Ez is mutatja, hogy az embernek mindig szüksége van kapaszkodóra. A bizalom az Úrban, a hétköznapokban azt jelenti, hogy hiszünk Jézus Krisztus tanításában. A keresztény fiatalok azért hordják a W. W. J. D. rövidítést megjelenítő karkötőt, a What would Jesus do? kérdés nyomán, mert azt kutatják, hogy adott szituációban mit tenne Jézus, hiszen Őt akarják követni. Amiatt fontos, hogy teljes erőnkből ráhagyatkozzunk Krisztus tanítására, mert az vezet el minket az örök élethez, ami még a földi életnél is sokkal jobb lesz” – magyarázta a pap.

A hívők a remény jelei

A keresztények feladata, hogy tanúságot tegyenek Isten igazságáról, amit ők maguk már megtapasztaltak. „Bár a keresztényeket és az egyházat üldözték a múlt rendszerben, mégis a kommunizmus az, ami véget ért, és a kereszténység még mindig létezik. A hitünk igaz, és ezt az élet is visszaigazolja. Van benne bűnbánat, megbocsátás, kiengesztelődés és örök élet, ami óriási erő. Katolikusként pedig mindennap egyesülhetünk Istennel a szentáldozásban, ahol az Ő testét és vérét vesszük magunkhoz. Emiatt a keresztények feladata nem más, mint hogy tanúságtevők, valamint az Isten és a remény jelei legyenek, még akkor is, ha nem származik ebből előnyük, sőt kicsúfolják őket érte. Jézus már győzött a gonosz felett, és ezt a győzelmet senki nem tudja tőle elvenni” – hangsúlyozta Fábry Kornél atya.