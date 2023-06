Az ÉRV. Zrt többéves komplex szemléletformáló programsorozatának keretében közös gondolkodásra és tettekre buzdította a társadalmi szereplőket, többek között a fenntarthatóságot, a környezet- és vízbázisvédelem, az észszerű vízfelhasználás, a tudatos közműhasználat, a körforgásos gazdálkodás, illetve a víziközmű-szakma presztízsének növelése érdekében. A több mint 136 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével megvalósuló KEHOP „A tiszta víz titka – szemléletformáló program az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. megvalósításában” elnevezésű program sikeres teljesítéséről projektzáró rendezvényén csütörtökön Kazincbarcikán adtak számot.

A közösség ereje

– Nagyon nehéz, küzdelmes időszak van mögöttünk. Gondoljunk csak a pandémiára, a háború okozta energiaválságra, a klímaváltozás eredményeként jelentkező elhúzódó óriási aszályra, illetve a villámárvizekre, a szektor átalakulásából adódó szervezeti változásokra. Komoly kihívások, amelyek önmagukban is jelentős feladatokat róttak ránk a napi feladatok mellett. Ugyanakkor áldozatkész kollégáink vállalták, hogy a fenntarthatóság és a jövő biztonsága érdekében a szakmai munkánk mellett megvalósítsuk „A tiszta víz titka” szemléletformáló kampányunkat is. Óriási élmény volt megtapasztalni a közösség erejét, és azt, hogy az emberek fogékonyak az új ismeretekre. Igazi csapatépítő munka volt, amelynek kommunikációs termékeit, tapasztalatait és kapcsolatait a jövőben sokáig alkalmazhatjuk. Ennek a kampánynak a vége egyben egy új korszak kezdete is, amelyben még nagyobb hangsúlyt kívánunk fordítani a tudatos szemléletformálásra. – hangsúlyozta a záróesemény köszöntőjében Lőrinc Ákos, az ÉRV. Zrt. vezérigazgatója.

Bár a projekt 2023. 06. 30-án befejeződik, az ÉRV. Zrt. az elért eredményekre építve tovább folytatja a szemléletformáló tevékenységét – tette hozzá a vezérigazgató.