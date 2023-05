Szombaton május 13-én Szendrőben újra összegyűlnek az ország túrázói. Változatos útvonalak, különleges helyszínek várnak minden sportolni vágyót. Idén már 5 kilométeres táv is lesz, hogy akár a legfiatalabbak is tudjanak egy távot teljesíteni. Ki lehet próbálni több sportágat is, a nevezés 6.00 -15.00 között folyamatosan zajlik távonként eltérő időpontokban.

Napközben a rajt cél helyszínen egészséges étkezéssel kapcsolatos bemutató, egészségfejlesztési irodai tanácsadás valamint helyi termelők bemutatója várja a túráról megérkező sportolókat. A túra során az egyes állomáshelyeken a MATASZ (Magyar Tartalékosok Szövetsége) által telepített különböző katonai feladatokat is ki lehet próbálni.

Program már pénteken és vasárnap is

A Vitézlő túrára bemelegítő program péntek este 19.00-21.00 között egy közös jelmezes zenés várlátogatás a Szendrő Felső-Várban. Ez lesz egyben az esemény megnyitója. A Vitézlő vasárnapján kedvezményes barlangbelépési lehetőség lesz a túra résztvevőinek, lehet indulni a GEOGO túrákon is valamint a Bebek Portya jelvényszerző túrát is lehet teljesíteni. A vasárnapi extra program a Bódvarákói Via-Ferrátára kipróbálása, melyre szintén lehet előzetesen jelentkezni.

Idén is lesz túrakenuzás a Rakaca-víztározón

Forrás: Szendrői Természetjáró Szakosztály

Szendrőben a Strand réten egy mobil pumpapálya lesz a rendezvényen a MAKETUSZ jóvoltából. A pályát ki lehet próbálni rollerrel, görkorcsolyával, melyhez sporteszközöket a szervezők biztosítanak. A pálya mellett 5 különlegesen működő kerékpárra is fel lehet pattanni és megpróbálni vele kerekezni.

A szombati napon az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság kollégái is részt vesznek a Vitézlőn. Nem csak hogy részt vesznek, hanem már regisztráltak is a 15 km B távra, hiszen a Szendrői Természetjáró Szakosztály országos kiadványaiban ezen túra szerepel a Magyarország legjobb túraajánlatai között. A kiadványból is hoznak az államtitkárság kollégái, így a szerencsés résztvevők vihetnek majd magukkal más túraajánlatokat tartalmazó kiadványokat is.

Jöhet a kiskedvenc is

A Vitézlő túrán meghirdetett fotó, videó s túraleírás pályázaton idén különösen érdemes elindulni. Nagyon értékes nyeremények lesznek a pályázaton indulók számára. Helyi kézműves termékek, élelmiszer ajándékcsomagok, vendégház szállás utalványok. Senki ne hagyja otthon fényképezőgépét, mobiltelefonját, készítsen jó anyagokat a túrán és adja le az anyagait a szervezőknek.

Háziállatokat is lehet nevezni a túrára. A nevező kutyák mindegyike ajándék kutyaeledellel lesz gazdagabb, a gazdik pedig kutyapiszok gyűjtő zsákot kapnak ajándékba. Előnevezni csütörtökön május 11-én 20.00 lehetséges, aztán a helyszínen van lehetőség szombaton nevezni. A szervezők azt kérik, hogy a környezettudatosság jegyében érkezzen mindenki tömegközlekedéssel, vagy telekocsival. A túra során szelektíven gyűjtik a hulladékot is.